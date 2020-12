Landrat Kerth über Corona in Vorpommern-Rügen: „Hoffe auf erfolgreiche Impfaktion“

Stralsund

Auch in unserem Landkreis hat das Covid-19 Virus seit Anfang März das Handeln wesentlich mitbestimmt. Bereits am 13. März 2020 habe ich eine „Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern anlässlich der Eindämmung der Atemwegserkrankung Covid-19“ erlassen. Diese erste, einschneidende Covid-19-Entscheidung viel mir ungemein schwer, bedeutete sie doch das Aus für große, traditionelle Kulturveranstaltungen von überregionaler Bedeutung.

Der Festspielfrühling Rügen 2020 oder die Kammermusiktage Barth konnten als erste Veranstaltungen im Landkreis coronabedingt nicht stattfinden. Im Folgenden haben Landesverordnungen dazu geführt, dass auch große Sportveranstaltungen wie der Rügenbrücken-Marathon 2020 abgesagt wurden. Besonders bedauerlich war der Totalausfall der Störtebeker Festspiele in diesem Jahr. Überhaupt: Das Virus machte und macht unserer Wirtschaft, unseren Vereinen und Verbänden und den meisten von uns auch persönlich erheblich zu schaffen.

Hoffen auf erfolgreiche Corona-Impfaktion

An dieser Stelle mein herzlicher Dank an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unter großer Kraftanstrengung haben wir alle zusammen bis hierher viel erreicht. Unsere Infektionszahlen waren gegenüber anderen Landkreisen bislang vergleichsweise niedrig, wenngleich trotz alledem deutlich zu hoch. Auch bei uns sind bereits über zwölf Menschen an oder mit Corona gestorben und mein Mitgefühl gilt jenen, die einen geliebten Menschen verloren haben.

Ich hoffe auf eine erfolgreiche Impfaktion gegen die Covid-19 Viren und auf weiterhin viel Disziplin beim Umgang mit dem Virus in der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass viel mehr als teilweise geahnt mittels Bildschirmarbeit machbar ist.

Vorpommern-Rügen wird Vorreiterrolle einnehmen

Unser Landkreis wird durch den bald flächendeckenden Breitbandausbau mehr und mehr zu einem begehrten Wohn- und Arbeitsstandort. Überall dort, wo es um Innovation geht, etwa bei der Etablierung des Landkreises als Wasserstoffregion oder bei der mögliche Nutzung des 5G-Netzes in Vorpommern, werden wir eine Vorreiterrolle einnehmen.

Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr, das für uns alle hoffentlich mehr Normalität bedeuten wird als 2020.

Von Stefan Kerth