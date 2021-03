Grimmen

Werden in Vorpommern-Rügen am Montag alle Geschäfte wieder öffnen können? Diese und viele weitere Fragen diskutierten Chefredakteur Andreas Ebel und die Leiterin der Grimmener Lokalredaktion, Almut Jaekel, am Donnerstag mit Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth, Minister und Stadtpräsident Harry Glawe und der stellvertretenden Bürgermeisterin Heike Hübner bei der Eröffnung der neuen Räume der Grimmener Redaktion in der Bahnhofstraße 48.

Dr. Stefan Kerth: „Situation für Einzelhändler existenzbedrohend“

„Wenn es nach mir geht, öffnen am Montag auch in Grimmen alle Geschäfte. Es ist an der Zeit diesen Weg zu gehen“, betont Dr. Stefan Kerth (SPD). Der Landrat von Vorpommern-Rügen war am Donnerstag einer der Gäste, die bei der Eröffnung der OZ-Lokalredaktion den vielen Online-Zuschauern, Rede und Antwort stand. Und eines der wichtigsten Themen war nun mal die angestrebte Wiedereröffnung des Einzelhandels. „Ich bin mir sicher, dass es am Montag endlich soweit sein wird. Jedoch sollten wir alle sehr verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen“, sagt Kerth und spricht die aktuelle Situation im Landkreis Rostock an. Über viele Monate war der Inzidenzwert in diesem Raum sehr stabil, zuletzt gab es einen Anstieg. „Diese Gefahr besteht definitiv, wenn der Einzelhandel öffnet“, meint er.

Mit modernster Technik wurde die Eröffnung der neuen OZ-Redaktion in Grimmen live übertragen. Quelle: Raik Mielke

Jedoch spricht sich der Landrat dafür aus, dass der Einzelhandel – noch vor dem Tourismus – den Anfang machen muss. „Die Situation für die Einzelhändler ist existenzbedrohend und dies tut mir im Herzen weh“, sagt Kerth.

„Ich konnte heute den ersten Einzelhändlern Hoffnung machen, dass es am Montag endlich wieder losgeht“, sagt Heike Hübner und äußert sich stolz: „Unsere Händler aus der Innenstadt haben so gekämpft in den vergangenen Monaten. Sie haben den Kontakt zu ihren Kunden auf den verschiedenen Wegen immer aufrechterhalten und haben es nun endlich verdient, ihrem Gewerbe wieder nachgehen zu können.“ Wie Heike Hübner beschreibt, veränderte bereits die Öffnung der Friseure – in dieser Woche – das Bild in der Innenstadt. „Das Zentrum einer Stadt lebt von der Kommunikation, der Begegnung von Leuten“, sagt sie.

„Für die Einzehändler ist es eine äußerst schwere Zeit“, sagt auch Grimmens Stadtpräsident sowie Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe. Er glaube jedoch an die Wiederbelebung der Innenstädte, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen. „Ich bin sehr optimistisch, dass in Grimmen und ganz Vorpommern-Rügen, die Läden ab Montag öffnen“, sagt er.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel im Gespräch mit OZ-Lokalredaktionsleiterin Almut Jaekel. Quelle: Raik Mielke

Heike Hübner: „Die Entwicklung der Innenstadt ist überaus positiv“

Einig waren sich sowohl Stefan Kerth, als auch Heike Hübner über den Fakt, wie das Zentrum einer kleinen Stadt in Zukunft aussehen wird. „Ich glaube den Kampf gegen den Online-Einkauf hat man fast schon verloren. Ziel muss es sein, die kleinen, besonderen Läden in der Innenstadt zu behalten und zugleich neue Wege zu gehen“, sagt Stefan Kerth.

Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner (CDU) beglückwünscht Almut Jaekel zur neuen Redaktion. Quelle: Raik Mielke

Ähnlich sieht es Heike Hübner. „Die Entwicklung der Innenstadt ist überaus positiv. Wir haben eine Wohnraumauslastung von 99 Prozent. Also ist die Innenstadt definitiv ein attraktiver Wohnraum“, sagt Heike Hübner.

Von Raik Mielke