Der Landwirt tritt für die FDP im Landtagswahlkampf als einer von sieben Kandidaten im Wahlkreis 24 an. Er möchte den schleppenden Breitbandausbau vorantreiben, um bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu ermöglichen. Außerdem will er als Fürsprecher der Landwirtschaft in Erscheinung treten.