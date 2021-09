Binz

Name: Siegfried Klein

Alter: 62

Wohnort: Binz

Beruf: Dachdeckermeister, Geschäftsführer Rügen Dach GmbH & Co. KG, Geschäftsführer Holzcontor GmbH

Familienstand: verpartnert

Hobbies: Reiten, Springreiten

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Weil ich Veränderungen in unserem Bundesland vornehmen möchte.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit Mai 2019 bin ich Kommunalpolitiker in Binz. In den 27 Monaten haben wir in Binz mehr geschafft als die Altparteien in zehn Jahren: MZO-Gelände beschlossen, in der Bauplanung ein Altenheim, ein Pflegeheim, ein Parkhaus und das neue Rettungscenter für Feuerwehr, Krankenwagen, Hubschrauber-Landeplatz in Binz.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die Abwanderung der Jugendlichen und somit die Vergreisung des Landkreises.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Die Landwirtschaft und Züchter stärken. Den Jägern politisch auch zur Seite stehen. Keine Änderung des Waffengesetzes.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Wir brauchen Arbeit und Ausbildungsplätze, damit die Arbeitskraft und das Kapital in MV bleiben. Es sind Innovationen angesagt, die realisiert werden müssen. Keine Verschwendung von öffentlichen Geldern.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Wir in MV zahlen die höchsten Strompreise. Keine Verschandelung unseres Landes durch weitere Windräder. Unser Land ist unser Kapital: Wälder, Wiesen, Heide, Strand. Wir leben vom Tourismus. Die Urlauber kommen nach MV, weil hier noch das richtige Deutschland ist. Keine Gender-Gaga-Sprache.

