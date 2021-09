Landtagswahl MV: Simon Nagy (Grüne) setzt sich für nachhaltigere Zukunft ein

Sundhagen

Name: Simon Nagy

Alter: 20

Wohnort: Sundhagen, OT Reinkenhagen

Beruf: Jurastudent

Familienstand: ledig

Lieblingshobby: Fußball

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich trete an, um als junger Mensch die Zukunft in die Hand zu nehmen. Ich möchte mitgestalten und der jungen Generation eine Stimme verleihen. Dabei möchte ich zeigen, dass auch die ländlicheren Regionen zukunftsfähig und für junge Menschen attraktiv sind. Ich möchte meinem Wahlkreis Gehör verschaffen. Mein Anspruch ist es, Ihnen so oft wie möglich persönlich zuzuhören und diese Impulse mitzunehmen. Ich sehe mich als Teil einer Veränderung, als das Angebot einen neuen frischen Weg einzuschlagen.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Es beginnt jeder einmal und wichtiger finde ich es, mit konkreten Zielen und der richtigen Motivation anzufangen. Oft wird der jungen Generation Politikverdrossenheit vorgeworfen, so dass es wichtig ist, dass sich junge Gesichter zeigen. Ein neuer Blick auf das Geschehen ist unverzichtbar, weil eine Region nur zukunftsfähig sein kann, wenn man der Zukunft eine Stimme verleiht. Deswegen trete ich an und daran liegt es, dass ich bisher keine parteiexterne politische Erfahrung vorzuweisen habe.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Das größte Problem in unserem Wahlkreis ist die fehlende Infrastruktur. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf der Straße und den Schienen muss endlich Züge annehmen und dabei bezahlbarer werden und bleiben. Kleine Endlosbaustellen und schlechte Straßen lassen einen Großteil der Bevölkerung auf den Dörfern zurück. Unabhängig des Wohnortes darf sich niemand abgehängt fühlen und muss gut von A nach B kommen.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Als Mitglied des Landtages würde ich mich für eine nachhaltige und digitale Zukunft einsetzen. Wir müssen in unserem flächenmäßig großen Wahlkreis das Potenzial erneuerbarer Energien nutzen. Zudem muss der Ausbau des Glasfasernetzes schneller und flächendeckender vorangetrieben werden. Auch der mobile Netzempfang darf keine Standortfrage sein. Damit in den Schulen die Möglichkeiten digitaler Kultur und Bildung genutzt werden können, stehe ich für eine striktere Umsetzung des Digitalpaktes.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Ich möchte der Abwanderung junger Menschen entgegenwirken. Leerstehende Gebäude sollen nicht an private Großinvestoren gehen, sondern so gestaltet werden, dass sie der Gemeinschaft vor Ort zugutekommen. Vereine und regionale Unternehmen sollen auf diese Weise einen Platz in unserer Mitte finden und gefördert werden. Generationen treffen so öfter aufeinander. Regionale Unternehmen können mit der nötigen Förderung wieder mehr attraktive Ausbildungsplätze stellen.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Wir müssen als Land unseren Teil dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen, beziehungsweise Schlimmeres verhindern. Daher setze ich mich auf Landesebene dafür ein, dass MV bis 2035 klimaneutral sein kann. Dafür brauchen wir konkrete, sozialverträgliche Lösungen wie zum Beispiel ein kostengünstiges MV-Ticket. Der Anteil des Ökolandbaus muss bis 2030 auf 30 Prozent angehoben worden sein. Es bedarf einer Obergrenze der Nutztiere pro Anlage. (Trockene) Moore müssen renaturiert und geschützt werden.

