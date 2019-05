Grimmen

René Rempt ist ein Agrarscout der ersten Stunde. Seit fast vier Jahren ist der 34-jährige Landwirt aus Stoltenhagen das Gesicht der modernen Landwirtschaft. Er räumt in persönlichen Gesprächen auf dem Hof oder in Schulen mit Vorurteilen über Düngemittel und angeblich vergiftete Böden auf und versucht jungen Menschen, den Beruf des Landwirts schmackhaft zu machen. Kurz: René Rempt gehört zu einem jungen Netzwerk, das Brücken zwischen Bauern und Verbrauchern baut. „Die Menschen mitnehmen, das haben wir in den vergangenen Jahren schlichtweg verpennt“, gibt er selbstkritisch zu.

Doch das holen die Scouts nun nach – und so war auch der „ Arbeitskreis Schule Wirtschaft“ am Dienstagnachmittag erstmals zu Gast im Stoltenhäger Landwirtschaftsbetrieb. 18 Mitglieder des Arbeitskreises waren dabei, als Rempt über den Hof führte, auf dem 180 Mutterkühe gehalten werden und auf 1650 Hektar Ackerland unter anderem Raps, Weizen, Gerste und Zuckerrüben wachsen. Laut Susanne Fandrich, Vorsitzende des Arbeitskreises, führte der junge Landwirt so engagiert und leidenschaftlich das Gespräch, dass sie es zutiefst bedauerte, dass nicht mehr Lehrer der Einladung auf den Hof folgten. „Mit dem Förderzentrum wird es künftig jedoch eine Zusammenarbeit geben“, ist sie sich sicher.

René Rempt hört das gern, denn er weiß: „Lehrer sind Multiplikatoren, und der Ruf der Landwirte muss dringend poliert werden, denn die Technologien haben sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. „Nur wissen das die wenigsten Menschen. In persönlichen Gesprächen funktioniert die Aufklärung am besten. Dann staunen Jugendliche beispielsweise über GPS-gesteuerte Traktoren und die Technik, die in den modernen Maschinen steckt und, prompt ist dann auch ein neuer Berufswunsch bei den Jugendlichen entstanden. „Oft wundern sich meine Gesprächspartner, wie streng die Landwirtschaft in Deutschland reglementiert ist. Ich sage es kurz und knapp: Eigentlich ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.“

Carolin Riemer