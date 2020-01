Grimmen

Wenn am Freitagabend in Grimmen der Neujahrsempfang des Landkreises stattfindet, werden die etwa 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft auch von den „Riesen der Felder“ erwartet. Landwirte aus der Region haben sich mit ihren Traktoren angemeldet und werden mit Protest-Plakaten auf die Probleme aufmerksam machen, die die Bauern durch den drohenden Agrar-Pakt erwarten.

Unter ihnen ist Johann von Schack aus Glewitz. Der 27-Jährige gehört zur jungen Generation der Landwirte und sorgt sich wie die meisten seiner Kollegen um die Zukunft. Auf seinen Plakaten steht „Regionalen Bauern werdet ihr nachtrauern“ und „ Deutschland ohne Bauern = keine Zukunft“. Johann von Schack war mit seinem Schlepper auch bei den Groß-Demos in Berlin und Rostock. Auch dort wiesen tausende Bauern darauf hin, dass der Agrar-Pakt die Existenz der konventionellen Landwirtschaft bedrohe. Da sich auch Bundeskanzlerin und Bundestagsabgeordnete Dr. Angela Merkel zum Neujahrsempfang in Grimmen anmeldete, ist die kleine Protestaktion ein Muss für ihn.

Agrar-Pakt nicht mit Realität zu vereinbaren

Unterstützt wird er unter anderem von seinem Kollegen, dem Agrar-Ingenieur René Rempt (34) vom Stoltenhäger Tannenhof. Auch er hofft, dass sich Angela Merkel fünf Minuten Zeit für ein Gespräch mit den Nachwuchs-Landwirten nimmt. „Wir produzieren heutzutage so gesunde Nahrungsmittel wie nie. Doch gefühlt sollen wir durch unzählige neue Vorschriften wieder auf einen Produktionsstand von vor 60 bis 100 Jahren zurückversetzt werden“, sagt Rempt.

Der Wunsch der Politik und der Gesellschaft sei nicht mit der Realität vereinbar. „Wenn wir künftig alle Verordnungen des Agrar-Pakts einhalten müssten, müssten wir auch die Grenzen dichtmachen, damit keine Billig-Lebensmittel in Deutschland verkauft werden können“, so René Rempt. Die Landwirte fordern, dass entweder die Gesetze für alle EU-Länder geltend gemacht werden, oder dass das Gesetz-Paket gelockert wird. „Ansonsten richten wir unsere Landwirtschaft in Deutschland hin und müssen sämtliche Lebensmittel künftig nur aus dem Ausland beziehen.“

Dass Angela Merkel sehr gut über das Thema informiert sind, haben sich auch die jungen Landwirte gut vorbereitet. „Wir werden Lösungsvorschläge anbieten, wenn sie sich Zeit für uns nimmt“, versprach René Rempt.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Landwirte sehen Existenz vom Agrarpakt bedroht Junge Bauern aus MV kämpfen im Internet gegen Halbwissen und Vorurteile

Von Carolin Riemer