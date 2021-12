Fäsekow

Das Dorf Fäsekow ist ein Ortsteil der Gemeinde Deyelsdorf bei Triebsees und von jeher landwirtschaftlich geprägt, damals wie heute. Der ortsansässige Landwirt ist der größte Arbeitgeber im Dorf. Ein- und Zweifamilienhäuser prägen das Dorfbild. Ein großes Mehrfamilienhaus aus DDR-Zeiten hebt sich von der Dorfarchitektur ab. Kultureller Mittelpunkt ist das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr mit dem schönen Mehrzweckraum, der auch für Veranstaltungen der Gemeinde zur Verfügung steht.

In Kita-Räumen war früher die bäuerliche Handelsgenossenschaft

Früher war hier die BHG, jetzt die Kindertagesstätte „Zwergenland“. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Gleich daneben ist die Kindertagesstätte „Zwergenland“, die mit ihrer „Waldschule“ den Lütten ein ganz besonderes Angebot unterbreitet. In dem Bau aus DDR-Zeiten befand sich früher die BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft).

Einer, der sich an all das noch gut erinnern kann, ist Franz Dobry. Seit 1953 lebt er in Fäsekow, hat hier eine Familie gegründet. „In der ehemaligen BHG hat mein Vater als Buchhalter gearbeitet“, berichtet der gelernte Maurer. Fritz Dobry hat seine baulichen Spuren in Fäsekow und im Umfeld hinterlassen. Mit seinen Kollegen der Baubrigade von der LPG hat er überall mitgewirkt. Das größte Objekt war der Bau des Kulturhauses in Grammendorf. Dort war immer viel los. Die älteren Menschen in der Umgebung haben alle ihre persönlichen Erinnerungen daran. Großveranstaltungen mit bis zu fünfhundert Leuten gab es dort.

Und dann kam die Wende und das schöne Gebäude verfiel. „Ich bin da jeden Tag vorbeigefahren und hab mir das Elend angesehen“, bedauert Franz Dobry heute noch. Mittlerweile ist es abgerissen und der jahrelange Schandfleck beseitigt.

Franz Dobry ist täglich mit dem Fahrrad unterwegs. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Seit 2002 fährt der rüstige Senior täglich Fahrrad. Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Und das mit einem schlichten Damenfahrrad ohne Gangschaltung. Der 78-Jährige dokumentiert seine Tageskilometer, sodass er sagen kann: „285 000 Kilometer bin ich in den fast zwanzig Jahren schon gefahren. Am meisten hat es Spaß gemacht, als die Autobahn gebaut wurde. Da gab es immer was zu sehen und die Straße war schön glatt.“

Aber zur Mittagszeit ist er immer wieder zu Hause. Dann erwartet ihn seine Frau. Sie war früher als Köchin in der LPG tätig und hat später im Kindergarten für die Kleinen gekocht. Zwanzig Jahre, zwischen 1960 bis 1980 war der Fäsekower in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv tätig. Dieses Ehrenamt ist nicht nur wichtig für den Brandschutz, sondern auch für den Zusammenhalt im Dorf.

Fritz Bergemeister ist in der Ehrenabteilung der Feuerwehr

Margit und Fritz Bergmeier gehören zu den ältesten Einwohnern von Fäsekow. Quelle: Roswitha Pendzinski

Auch Fritz Bergmeier war viele Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. „Da war immer was los“, erinnert sich der 85-Jährige gerne an die aktive Zeit zurück. Heute sind die beiden Männer in der Ehrenabteilung. Fritz Bergmeier ist ein echter Fäsekower. „Ich bin hier in meinem Elternhaus geboren“, erzählt der rüstige Senior, der immer noch mit dem Auto unterwegs ist. Nach der Heirat 1967 mit seiner Margit hat das junge Paar zehn Jahre im Neubau gewohnt, bevor sie 1977 das Elternhaus und die ehemalige Wirtschaft wieder übernommen haben. Bergmeier hat sein ganzes Berufsleben in der Landwirtschaft gearbeitet.

Seine Frau hingegen war die Postfrau und viele Jahre mit dem Rad auf schlechten Straßen unterwegs. Die asphaltierten Dorfstraßen kamen zum größten Teil erst nach ihrem Ruhestand. Neben der Poststelle in Deyelsdorf, die sie seit 1961 inne hatte, war sie auch stundenweise im Gemeindebüro beschäftigt. All das ist lange her.

Ehepaar Bergmeier lebt heute zurückgezogen auf ihrem schönen Gehöft, das sie mit viel Liebe umgebaut und nach ihren Wünschen umgestaltet haben. Gerne schwelgen sie in Erinnerungen und da sind sie sich einig: „Ach was haben wir immer schöne Feste von der LPG und der Post gehabt. Und wir haben immer gerne getanzt.“ In den Gutshäusern der Nachbardörfer Deyelsdorf, Techlin oder Bassendorf ging es mit dem Fahrrad zum Tanz. Heute fehlen solche kulturellen Begegnungsstätten. Und da, wo man sich treffen könnte, ruht derzeit alles wegen Corona.

Von Roswitha Pendzinski