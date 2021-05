Bassendorf/Bad Sülze

Auf einem Acker hinter Langsdorf von Landwirt Christian Rohlfink blüht momentan der Raps. Daran können sich derzeit die Bienen erfreuen. Durch den Raps und die blühenden Bäume seien die Bienen gut versorgt. In der Zeit nach dem Frühlingsblütenangebot wird sich auf der Nachbarfläche ein Blütenmeer entfalten. „Im vorigen Jahr wurden auf dieser Fläche Lupinen angebaut. Nun wird hier in sechs bis acht Wochen eine wahnsinnige Blütenpracht vorhanden sein“, erklärt Christian Rohlfink. „Wenn in den Sommer rein alles andere abgeblüht ist, dann können sie hier nektarbringende Blüten finden“, so Rohlfink weiter.

20 Hektar seiner Betriebsfläche verwandelt der Landwirt in das Blütenmeer. Im vergangenen Jahr wurden die Lupinen geerntet und anschließend, die durch den Mähdrusch entstehende Lupinenmatte, über Winter liegen gelassen. Dann kam der Frost und danach kamen im Februar und März die Schafe auf das Land, um alles abzufressen. Der Boden wurde daraufhin wieder bearbeitet und durch die Drillmaschine der jetzige Bestand auf dem Acker gleichmäßig ausgesät. „Wir haben auf Pflanzenschutz und nach der Aussaat auf Bodenarbeiten verzichtet, damit auch Ackerbeikräuter nicht unterdrückt werden. So können auch Ochsenzunge, Kamille, Hirtentäschel, Melde, Winde und Vogelmiere auf der Wiese gedeihen“, sagt der Landwirt.

An dieser Agrarumweltmaßnahme könne jeder Betrieb teilnehmen. Doch ist die Landesmaßnahme an festgelegte Richtlinien und Voraussetzungen gebunden. Für die Landwirte, die das Land für die Wiese zur Verfügung stellen, gibt es eine Entschädigung vom Land. Denn der entgangene Ertrag, Pacht, Arbeitsaufwand und Materialkosten würden die Wirtschaftlichkeit des Projektes beeinflussen. „Da gibt es etliche Vorschriften, die uns zum einen berechtigen und zum anderen verpflichten“, erklärt Rohlfink.

Diese bunte Pflanzenmischung soll den Bienen auch im Sommer versorgen. Quelle: Christin Assmann

Angefangen mit der Zusammensetzung der Samenmischung. In der Bienenweidemischung müssen mindestens fünf Sämereien enthalten sein. Dazu gehören Phacelia, Drachenkopf, Buchweizen, vielköpfige Sonnenblume, Kornblume, Perserklee und Alexandrinerklee. Die Zusammensetzung soll unter dem Gesichtspunkt der hohen Attraktivität für Bienen erstellt werden. Die Samen dürfen nur von einem zertifizierten Landhändler erstanden und ordnungsgemäß ausgebracht werden „Das heißt, mit einer Drillmaschine und nicht einfach aus der Hand gestreut“, erklärt Rohlfink. „Im Maßnahmentagebuch werden alle Daten und der Verlauf festgehalten. Auch die Lieferscheine habe ich zum Beleg behalten“, so Rohlfink.

Nur in Zusammenarbeit mit Bienenvölkern

Dann muss es eine förderfähige Ackerfläche sein, die immer in Bewirtschaftung war. Und vor allem muss die Zusammenarbeit mit einem Imker bestätigt sein. „Ich muss eine Vereinbarung mit einem Imker haben, der die Fläche mit mehr als fünf Bienenvölkern nutzt. Wir arbeiten mit Dirk Triphahn zusammen, der in der Umgebung zehn Bienenvölker angesiedelt hat“, berichtet Rohlfink.

Der Landwirt wollte sich bereits früher an dem Projekt beteiligen. „Wir binden uns für zwei Jahre. Ich hatte es eigentlich schon länger vor, aber zu dem Zeitpunkt konnte man das Programm nicht in Anspruch nehmen. Aber ich finde es sinnvoll und dieses Mal habe ich direkt zugegriffen, als ich die Möglichkeit bekam“, betont Rohlfink. Ein weiterer Nutzen kann sich aus der Bienenweide auch für den Landwirt entwickeln. Denn der Humusgehalt des Bodens könne so stabilisiert werden. „Der Humus ist Kohlenstoffspeicher und Wasser- und Nährstoffträger. Umso mehr nutzbare Kapazität des Bodens erhöht wird, umso besser können die Pflanzen wachsen“, beschreibt Rohlfink.

Das soll Einfluss auf die kommende Bewirtschaftung und Ernte der Fläche haben können. „Ein intaktes und gesundes Bodenleben schafft mehrere Effekte. Es sorgt unter anderem für gesündere Kulturpflanzen und kann höhere Erträge nach sich ziehen“, so Rohlfink weiter. Die Blumen werden in naher Zukunft für sich erblühen und im Laufe der Zeit verblühen und bis zum Herbst in Ruhe gelassen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass das Programm etwas für die Allgemeinheit ist und, dass wir langfristig und nachhaltig etwas für die Insekten tun“, sagt der Landwirt.

Von Christin Assmann