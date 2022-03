Langsdorf

Die italienische Kaffeemaschine surrt und schnurrt, fertig ist der Espresso. Die Gäste im Rasthof Langsdorf können sich ihren Koffein-Schub aber auch zum Beispiel per Cappuccino oder Café au Lait holen. Und wer es nicht so mit Kaffee aus der Maschine hat, kann sich den von Nicole Alm und Jasmin Pfeiffer auch einfach in der Tasse aufbrühen lassen. Seit dem 1. März dieses Jahres arbeiten die beiden Frauen im Rasthof, zu dem auch eine Zimmervermietung gehört. Tomas Hoth freut sich, dass er mit ihnen geschultes Fachpersonal für diese Tätigkeit gewinnen konnte.

Den Rasthof hatte er im vergangenen Jahr gekauft. Einen Teil des angrenzenden Baggersees gleich mit. „Sobald die Sonne wieder lange genug oben steht, können die Gäste dann nicht nur im Rasthof ihren Imbiss einnehmen und ihren Kaffee genießen, sondern es sich auch am Baggersee gemütlich machen“, sagt der 54-Jährige.

Mit Imbiss und Zimmervermietung hatte Tomas Hoth als Eigentümer einer Kfz-Werkstatt mit Abschleppdienst bisher gar nichts zu tun. Dennoch, ganz unbekannt ist ihm das Gastgewerbe nicht, denn schließlich hatten seine Eltern in Wittenhagen eine Gaststätte. Die gebe es schon lange nicht mehr, erzählt er. Aber mit der Kneipe verbinden sich viele Erinnerungen aus Kindheitstagen. Unter anderem an so manche urige Typen, die hier einkehrten. Manchmal sei es in der Kneipe zwar ein bisschen derb und laut zugegangen, erinnert sich Tomas Hoth. Aber eben das machte das Ganze ja so interessant. Und auch daran kann er sich gut erinnern: „Kassler-Broiler und Bockwurst waren in der Gaststätte meiner Eltern die Klassiker.“

Eisdiele soll zusätzliche Gäste anlocken

Nach dem Kauf des Langsdorfer Rasthofes richtete Hoth in einem Teil des Gebäudes eine Eisdiele ein. Für den Nachschub sorgt eine italienische Eismaschine. Die Idee mit der Eisdiele kam dem umtriebigen Kfz-Meister nicht von ungefähr. Der Grund: Anfang dieses Jahres hatte sich Gisela Urlaub in den Ruhestand verabschiedet. Das war auch das Ende ihres überaus beliebten Eisladens, der sich direkt an der durch den Ort führenden Landesstraße befand.

Lange Schlangen säumten die Landesstraße vor der Langsdorfer Eisdiele in der Saison. Das Eis wurde so gern genascht, dass der Laden mehrfach zu den Gewinnern des OZ-Eisdielentests gehörte. Die Eisliebhaber, die an der Eisdiele von Gisela Urlaub gern einen Stopp einlegten, kamen unter anderem aus Grimmen, Bad Sülze, Grammendorf und Tribsees. Und auch viele Urlauber, die die Landesstraße durch Langsdorf nutzen, hielten bei ihr an. Sie haben nun künftig die Gelegenheit, bei einem Zwischenstopp im Rasthof leckeres Eis zu genießen.

Bürgermeister Hartmut Kolschewski freut sich nicht nur darüber, dass Langsdorf wieder eine Eisdiele hat. Da sich diese nun nicht mehr direkt an der Landesstraße, sondern ein paar Meter weiter weg von der in der Urlaubssaison viel befahrenen Straße befindet, erhöhe sich damit auch die Verkehrssicherheit. Und überhaupt: Dass Tomas Hoth den Rasthof übernommen habe, „ist aus Sicht der Kommune nur zu begrüßen“, so Kolschewski.

Badespaß im Baggersee

Ein großes Plus des Rasthofes ist die Lage am Baggersee. Der misst an seiner tiefsten Stelle immerhin 18 Meter und ist meist spiegelglatt. Sobald es das Wetter zulässt, möchte Tomas Hoth den Gästen hier den ganzen Tag Badespaß im glasklaren Wasser bieten. Und auch einen Bootsverleih soll es geben.

Schon jetzt hat der 54-Jährige den 1. Juni im Blick. An diesem Tag möchte er zum Kindertag einladen. Die ersten Absprachen seien bereits geführt worden, berichtet Hoth. So habe Jeanette Nadebohr vom Kräuterhof Carlsthal zugesagt, sich zu beteiligen. Sie wird einige ihrer Ziegen mitbringen. Klar, dass an einem solchen Tag auch die Eismaschine eine wichtige Rolle spielen wird. Mit einem ersten „Härtetest“ für diese rechnet Tomas Hoth aber bereits am Herrentag, also am 26. Mai, wenn wieder zahlreiche Biker in der Region unterwegs sein und auch in Langsdorf Station machen werden.

Von Edwin Sternkiker