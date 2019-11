Am Freitagabend (15. November) wird in Kandelin das Martinsfest nachgefeiert. Die Feuerwehrleute und Mitarbeiterinnen der ortsansässigen Kita laden zum Laternenumzug und ganz viel Geselligkeit im Anschluss ein.

Nach einem Laternenumzug am Freitag in Kandelin wird an das Feuerwehrgerätehaus zum geselligen Beisammensein eingeladen. Quelle: Christian Charisius / dpa