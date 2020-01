Laubenbrand in Grimmen: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Eine Gartenlaube in Grimmen wurde am Sonnabendabend durch einen Brand vollkommen zerstört. Durch Beamte des Kriminaldauerdienstes wurden Aufbruchspuren an der Laubentür festgestellt. Es besteht der Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.