Bassendorf

Eine wunderschöne Allee führt nach Bassendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Deyelsdorf. Gleich am Dorfanfang auf der rechten Seite befindet sich ein Sportspielplatz. Mittelpunkt des Dorfes, das direkt an der Trebel liegt, ist ein typisches Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert.

Es wurde etwa 1780 gebaut und behielt seinen barocken Charakter bis heute, hat der jetzige Besitzer es Hauses, Volker Busse, recherchiert.

Trebellandschaft beginnt hinterm Gutshaus

Im Jahr 2017 übernahmen Volker Busse und Jana Kunath-Busse das Gutshaus. „Nach vielen Jahren in Berlin suchten wir ein Sommerhaus auf dem Land, möglichst großzügig. Dass es ein Gutshaus wurde, war eher Zufall“, erzählt Volker Busse.

Inzwischen hat das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Bassendorf verlagert und pendelt durchschnittlich nur ein Mal in der Woche nach Berlin. Mit der Geschichte des Anwesens hat sich das Paar intensiv auseinander gesetzt.

Kunst im Park

Bei einem Rundgang durch den zehn Hektar großen Park weiß der Hausherr viel zu erzählen. „Ein Teil des Gutsparks wird nach und nach wieder angelegt. Wir haben bereits Sichtachsen hergestellt und den Park wieder in einen begehbaren Zustand gebracht. Wir genießen die interessante Geländeformation“, schwärmt Volker Busse. Einige Skulpturen von einem befreundeten Holzbildhauer bringen Kunst in die natürliche Hügellandschaft.

Die Trebel mit dem Wasserwanderrastplatz, Landwirtschaft und das alte Gutshaus bestimmen das kleine Dorf Bassendorf in der Gemeinde Deyelsdorf.

Im Sommer sind oft Rinder auf der angrenzenden Weide des örtlichen Landwirts. „Wenn am frühen Abend die Sonne untergeht, kann man durchaus die Zeit vergessen“, freut sich Jana Kunath-Busse schon auf Frühjahr und Sommer.

An ihrer Idylle lässt das Paar auch andere Menschen teilhaben. Zweimal haben sie an den Aktionen „Offene Gärten“ und „Mitsommerremise“ teilgenommen. „Dann kommen Leute, die wirklich interessiert sind. Denn ins Sackgassendorf Bassendorf muss man wollen“, erzählt Volker Busse. Viele Geschichten verbindet der Berliner mit den Gästen. So weiß er von Besuchern, dass es früher mal die Rubrik in der OSTSEE-ZEITUNG „Von Stahlbrode bis Bassendorf“ gab. Durch diese Aktion waren damals Interessierte das erste Mal in dem kleinen Ort an der Trebel gelangt.

Gästewohnungen entstehen

Das Ehepaar hat noch viele Pläne für ihr schönes Anwesen. Seit Juli letzten Jahres ist die erste Gästewohnung fertig, für Menschen, die ein paar Tage entspannen möchten oder für längere Zeit aus dem Großstadttrubel abtauchen und sich erholen möchten. Weitere Ferienwohnungen sind geplant und auch ein Atelier zur Miete. Die neuen Bassendorfer packen zum Teil selbst mit an und haben dabei auch die Freude an handwerklichen Tätigkeiten wiederentdeckt. Und wenn sie selbst eine kleine Entspannung brauchen, spazieren sie durch ihren Park direkt an die Trebel.

Einst in schwedischen Händen

Der Ort war zu allen Zeiten landwirtschaftlich geprägt. Seit dem Mittelalter durch die Familie Behr. In Folge des 30-jährigen Krieges wurde Bassendorf schwedisch. Jürgen von Behr wurde von den Schweden enteignet und Bassendorf fiel 1640 neben einer Reihe umliegender Güter in den Besitz des schwedischen Oberst Hans Wachtmeister, der einer estländischen Adelsfamilie entstammte. Dessen Erbe, die Grafen von Wachtmeister, besaßen Bassendorf bis zur Enteignung infolge der Bodenreform 1945.

Traumhafte Natur am Wasserwanderrastplatz

Ein Plattenweg führt hinter dem Gutshaus an den alten Schiffsanleger an der Trebel. Es ist die Stelle, an der Trebel und Trebelkanal zusammenkommen. Es ist das sogenannte Bollwerk. Hier ist vor zwei Jahren ein von der EU geförderter Wasserwanderrastplatz entstanden.

Eingebettet in die Hügellandschaft, die noch kürzlich von Rodlern genutzt wurde. Diesen schönen Platz wissen vor allem Paddler zu schätzen. Nicht nur, weil man hier die traumhafte Natur genießen kann. Es gibt ein WC und eine kleine Hütte mit Sitzgelegenheiten. Er ist eine Station des Naturlehrpfades Tribsees.

Informationstafeln sind aber nicht nur am Wasserwanderrastplatz, sondern auch an anderen Stellen in Bassendorf aufgestellt. Wenn man vom sogenannten touristischen Hinterland spricht, dann ist das für diesen Ort überaus zutreffend.

Von Roswitha Pendzinsky