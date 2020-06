Leben mit Pferden in Stoltenhagen geplant

Stoltenhagen

Ländliches Wohnen ist beliebt. Bei Pferdefreunden am besten mit den Tieren am eigenen Grundstück. Dieser Traum soll jetzt in Stoltenhagen wahr werden: Die Grimmener Stadtvertreter brachten ein Vorhaben auf den Weg, bei dem „ländliches Wohnen in Verbindung mit Pferdehaltung begleitet von Freizeitnutzung wie Ferien auf dem Bauernhof realisiert werden kann.

Investorengemeinschaft erarbeitet Konzept

Die Grimmener Stadtvertreter stimmten deshalb einmütig für erste Schritte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnen in Stoltenhagen“, und sie leiten damit das Verfahren ein. Grundlage ist ein Planungskonzept, dass von einer Investorengemeinschaft erarbeitet wurde. Außerdem sollen am Standort der jetzt bestehenden Wohnbebauung Nebenanlagen, die dem Wohnen zugeordnet sein sollen, errichtet werden.

Das gesamte Planungsgebiet ist etwa einen Hektar groß und liegt im Grimmener Ortsteil Stoltenhagen nördlich der Stoltenhäger Straße an der Beek.

Von Almut Jaekel