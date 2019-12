Lebenserinnerungen einer Grimmenerin

Grimmen

Knapp 850 Seiten umfasst der gewichtige Band von Haik Porada und Wolfgang Schmidt als Herausgeber, der in diesem Jahr unter dem Titel „Kirchliches Leben zwischen Trebel und Strelasund“ veröffentlicht wurde. Beiträge zur Geschichte des Kirchspiels und der Synode Grimmen aus mehreren Jahrhunderten spiegeln das Leben im ehemaligen Kirchenkreis Grimmen in 40 Beiträgen wider, der ab Mitte des 16. Jahrhunderts der Mittelpunkt des geistigen Lebens zwischen Stralsund, Greifswald und Tribsees war.

Die Geschichte der Grimmener Synode nimmt Mitherausgeber Haik Porada unter die Lupe, die einzelnen Pfarrkirchen sowie ihre Ausstattungen werden von Detlef Witt und Karsten Kraehmer in Text und zum Großteil Luftbildern dargestellt. „Alle Orte, die zum Kirchenkreis gehören, sind dort enthalten, dabei sind wunderschöne Aufnahmen von Elmenhorst, Brandshagen, Abtshagen, Reinberg, Gristow, Glewitz, Tribsees, Kirch Baggendorf und Loitz“, schwärmt der Grimmener Pastor Wolfgang Schmidt.

Ausstattungen der einzelnen Kirchen nehmen mehrere Beiträge des Werkes ein. Dabei geht es unter anderem um die Reinkenhäger Achatkanne, Glasmalereien und heraldische Spuren. Baugeschichte, Landesgeschichte - inklusive fürstlicher Besuche in Grimmen – sowie ausführliche Beiträge zur regionalen Kirchengeschichte füllen den Band.

Für viele Grimmener besonders interessant dürfte das Kapitel „ Dorothea Richters Erinnerungen an die Zeit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg in Grimmen“ sein. Pastor Wolfgang Schmidt interviewte die 1924 geborene und in diesem Jahr gestorbene Grimmenerin ausführlich. Dorothea Richter verbrachte ihr gesamtes Leben in Grimmen, wohnte in der Mühlenstraße 2 „mit einem freien Blick ... auf den Grimmener Markt“. „Viele Stunden lang hat sie mir bei meinen Besuchen ihre Eindrücke über Vorgänge in ihrer Heimatstadt geschildert“, schreibt Schmidt.

Nach dem Tod ihres Vaters, Theodor Börst, hatte Dorothea Richter 1952 den elterlichen Laden für Waren des täglichen Gebrauchs in ihrem Elternhaus übernommen. 1953 ging das Geschäft an die HO (Handelsorganisation). Sie blieb aber als Verkäuferin bis Mitte der 60er-Jahre. Später arbeitete Dorothea Richter als Zahnarzthelferin.

Dorothea Richter erinnert sich in den Gesprächen an ihre jüdischen Mitbürger, die es in Grimmen bis in die 30er Jahre hinein gab und auch daran, wie Nationalsozialisten lautstark Stimmung gegen die Juden machten. Dorothea Richter weiß aber auch, dass die beiden letzten jüdischen Grimmener Familien zur Reichspogromnacht im November 1938 nicht mehr in der Stadt waren. „Ich kann Ihnen ganz genau von Haus zu Haus sagen, wer hier um den Markt herum Nazi war und wer nicht“, hatte die Seniorin Wolfgang Schmidt im Interview gesagt.

Vom Kriegsende und von Selbstmorden, wie beispielsweise der Familie des Grimmener Zeitungsherausgebers Warberg, erzählte Dorothea Richter. Und davon, wie die Freundschaft zu einem Polen sie beim Einmarsch der Russen geschützt habe. Auch an die Zeit nach 1945 hatte die Seniorin keine guten Erinnerungen. „Das war ganz furchtbar! Die gingen nicht danach, ob einer Nazi war oder nicht, sondern sie gingen zu denen, wo Besitz war.“

