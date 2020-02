Lebenswichtige Fracht: Grimmener liefert Medikamente bis zur Haustür

Grimmen

Früher transportierte Dieter Kresin Zuckerrüben und Getreide. Später beförderte er zwölf Jahre lang Menschen in seinem Taxi durch Grimmen und über die Dörfer. Nun sind es Medikamente aus der Apotheke „Am Mühlentor“, die der 58-Jährige ausliefert. Es sind die angenehmsten, stillsten Fahrgäste, die er je hatte, sagt er schmunzelnd.

Dieter Kresin hat eigentlich nie Zeit. Die Strecken sind weit. Aber seine Fracht ist lebenswichtig für die Patienten. Knapp 100 Kilometer legt er täglich in dem silberfarbenen Firmenwagen von Apotheken-Inhaberin Marion Klaffki (51) zurück. Sein Vorteil: Er kennt alle Schleichwege und Abkürzungen, die die kleinen Dörfer verbinden. Die kennt auch die Namen der Patienten, die den kostenlosen Service dankbar annehmen. Und er kennt die meisten Kennzeichen der Autos, die rund um Grimmen unterwegs sind und ordnet sie den Fahrern zu.

Immer mehr Kunden auf Service angewiesen

Immer mehr Kunden nehmen den Lieferservice der Apotheken in Anspruch. „Manche bestellen ganz modern per App, andere rufen uns an. Die meisten waren am Vormittag in Grimmen beim Arzt und wenn das Medikament erst am Nachmittag lieferbar ist, muten wir den Menschen nicht zu, extra noch einmal zu uns in die Apotheke zu kommen. Das macht keine Apotheke in Grimmen, alle liefern aus“, sagt Marion Klaffki.

Fakt ist: Es leben immer mehr ältere Menschen in der Region und viele von ihnen sind nicht mobil und auf die Lieferungen angewiesen. „Sie verlassen sich auf unseren Service“, sagt die Apothekerin. Auf Dieter Kresin können sie sich verlassen.

Wenn Birgit Pergande, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in der Apotheke „Am Mühlentor“, am Nachmittag die gelben Kisten mit den georderten Medikamenten packt, sortiert sie diese vor. Dieter Kresins Blick schweift über die Adressen und in seinem Kopf entsteht die Route, die er an diesem Tag zurücklegen muss. Ein Navigationsgerät benötigt er nicht. Nur eine kleine Taschenlampe, damit er die Hausnummern auch in der Dunkelheit erkennt.

Kresin kennt sich aus auf den Dörfern

Zügig geht es nach Grischow. Zwischen Klevenow und Poggendorf drückt er aufs Gas und erzählt: „Wir liefern auch in Glewitz, Abtshagen, Stahlbrode und Griebenow aus. Da kommt einiges an Kilometern zusammen.“ Ist ein Kunde zufrieden, spricht sich das rum. „Dann haben wir innerhalb kürzester Zeit auch die Nachbarn in unserer Auslieferungsliste.“

Die meisten Kunden sind über 70 und 80 Jahre alt. „Aber auch viele junge Menschen, die arbeiten müssen, beliefere ich.“ Dieter Kresin hat auch keine Angst, wenn er auf ein Gehöft läuft und plötzlich ein großer Hund vor ihm steht. „Die kleinen sind meistens verrückter“, lehrte ihn die Erfahrung.

Während der Vater eines Sohns und Opa einer Enkeltochter in den vergangenen Jahren sporadisch als Fahrer in der Apotheke aushalf, unterzeichnete er Anfang Februar einen Arbeitsvertrag über 20 Stunden. „Das ist super. Ich komme raus und unter Leute“, findet er. Weiter geht’s nach Kandelin und Kreutzmannshagen. Dieter Kresin hat einen Blick für die Dörfer. Er weiß, wo etwas neu gebaut wird. Besonders gern mag er Kandelin. „Hier gibt’s noch einen Bäcker und einen Konsum. Auch Zarnewanz mit den hübschen Gehöften mag ich sehr.“ Dieter Kresin lebt in Grimmen.

Ärger über fehlende Namensschilder

Aber er äußert auch Kritik. „In Schönenwalde beispielsweise sind die Hausnummern derart durcheinander, dass man manchmal lange suchen muss. Hier ist Hausnummer 21 und daneben die 25. Da ist Vorland ein wahrer Vorreiter – dort ist alles fein sortiert und gut beschriftet.“

In Grimmen bereiten dem 58-Jährigen fehlende Namenschilder Sorgen. Vor allem im Stadtteil Südwest sei das so: „Dann suche ich und frage Nachbarn, ob sie einen Herrn XY kennen, und staune oft, dass die Leute Tür an Tür wohnen, aber den Namen ihres Nachbarn nicht kennen.“ Dafür merkt Dieter Kresin sich die Namen und speichert die dazugehörigen Adressen ab.

Seine Aufmerksamkeit wird belohnt. Zwar sei nur selten Zeit für einen kurzen Plausch, aber seine Kunden beschenken ihn zur Weihnachtszeit mit Sekt und Pralinen. „Und dann weiß man doch, dass man es richtig gemacht hat – oder?“

Lesen Sie auch:

Von Carolin Riemer