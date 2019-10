Wer kennt das Fräulein Mohn aus Grimmen?

Grimmen

Es ist das Jahr 1958: Renate Kihnas ist gerade sieben Jahre alt, lebt in Schönenwalde und besucht die erste Klasse der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ in Grimmen. Leicht hat es das Mädchen nicht, und auch mehr als 60 Jahre später möchte sie nicht an den schwierigen Start in ihr Leben zurückdenken oder darüber reden.

Doch damals gibt es einen Menschen in Grimmen, der ihr in der schweren Zeit hilft und an den sie sich noch heute sehnsüchtig erinnert. „Sie war meine Lehrerin in der ersten Klasse. Und sie hat mir ein gutes Stück ins Leben geholfen“, sagt Renate Kihnas am Telefon. Es sind jedoch nur noch Bruchstücke, an die sich die heute 67-jährige Frau erinnert: „Sie hieß Fräulein Mohn, war groß, schlank und eine sehr hübsche junge Frau. Heute würden die jungen Leute wohl sagen, dass sie eine ,Granate’ ist. Innerhalb weniger Stunden hat sie mir das Lesen beigebracht. Sie hatte eine ganz tolle Art, und sie setzte sich für ihre Schüler ein.“

„Du kannst! Steh auf und geh’!“

Vor allem ein Ausspruch der jungen Lehrerin hat Renate Kihnas, die heute Renate Vosmerbäumer heißt und in Dortmund lebt, ihr Leben lang begleitet: „Du kannst! Steh auf und geh’!“ Das habe ihr als Kind sehr geholfen. „Fräulein Mohn hat geschafft, dass ich das Vertrauen zu anderen Menschen nie verloren habe. Dafür möchte ich ihr so gern danken.“

Doch die beiden verlieren sich schnell aus den Augen. Während Renate Vosmerbäumer mit ihrer Mutter nur zwei Jahre später in den Westen flieht und in Essen ein neues Leben beginnt, verliert sich auch die Spur von der jungen Lehrerin in Grimmen: „Sie war ganz plötzlich verschwunden, schon in der zweiten Klasse bekamen wir eine neue Lehrerin. Es hieß damals hinter vorgehaltener Hand, dass die Stasi sie geholt habe. Andere erzählten, dass auch Fräulein Mohn in den Westen ging. Aber ich weiß es nicht mehr genau, ich war ja noch ein Kind.“

Vermutlich zog sie nach Bergen auf Rügen

Ein Schularchiv gebe es in der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ leider nicht, bedauert die Schulsekretärin. Doch Heike Lux, Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt, recherchiert nun fleißig, um Renate Vosmerbäumer zu helfen. Eine heiße Spur habe sie schon ausfindig machen können. Höchstwahrscheinlich ist Fräulein Mohn von Grimmen auf die Insel Rügen gezogen. Auch das Archiv des Landkreises habe Heike Lux bereits angeschrieben. „Aber das braucht alles noch ein paar Tage Zeit, damit wir auch die richtige Adresse und die richtigen Auskünfte erteilen können.“

Für die Dortmunderin wäre der Kontakt ein großes Geschenk. „Ich würde mich so sehr freuen, wenn sie noch lebt und ein tolles Leben geführt hat. Das hat sie nämlich verdient. Und auch wenn sich ihre Angehörigen bei mir melden würden, wäre ich unendlich glücklich. Ich versuche sie seit Jahren ausfindig zu machen, denn sie hat mich für mein Leben beeindruckt.“

Wer Informationen zu der Lehrerin Mohn geben kann, vielleicht selbst von ihr unterrichtet wurde, alte Fotos besitzt, oder einen anderen Hinweis geben kann, möchte sich bitte in der Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG melden. Wir vermitteln dann den Kontakt zu Renate Vosmerbäumer. E-Mail: grimmen@ostsee-zeitung.de oder telefonisch: 038326/ 460 62

Von Carolin Riemer