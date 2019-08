Grimmen

Mit einem Highlight startet das Lesecafé der Grimmener Stadtbibliothek nach der Sommerpause neu durch. Zu Gast am 2. September ist in der städtischen Einrichtung in der Bertolt-Brecht-Straße 39 ist die Fachberaterin in Ernährungsmedizin und Fitnesstrainerin Nadine Reichenbach aus Grimmen. Bereits jetzt sollte sich für diesen Abend angemeldet werden, informiert Bibliotheksmitarbeiterin Simone Darda.

Während in den vergangenen Jahren – das Lesecafé wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet – Lesungen, Buchbesprechungen oder auch Vorträge immer am Nachmittag stattgefunden haben, legten die Bibliotheksmitarbeiterinnen diese Veranstaltung auf den frühen Abend. „Um auch den berufstätigen Frauen und Männern die Möglichkeit zu geben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen“, erklärt Simone Darda.

Rund zwei Stunden lang wird Nadine Reichenbach, die in ihrer „Powerschmiede“ in Grimmen auch Fitnesskurse anbietet, am 2. September unter anderem über die Wirkung verschiedener Lebensmittel auf die Gesundheit des Menschen referieren und auch Fragen beantworten. Denn: „Mit einer gesunden Ernährung lässt sich die Gesundheit massiv beeinflussen“, ist die Fachberaterin überzeugt. Wer also erfahren möchte, welche Nahrungsmittel wirklich gesund sind und welche vermieden werden sollten, sollte sich den Termin freihalten und sich in der Stadtbibliothek für diese Veranstaltung anmelden.

Anmeldungen Vortrag von Nadine Reichenbach am 2. September um 17 Uhr: in der Stadtbibliothek Grimmen zu den Öffnungszeiten (Montag 10 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr) persönlich oder telefonisch unter 038326 / 21 15.

Von Anja Krüger