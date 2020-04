Leserfoto aus Grimmen: Pfauenauge genießt den Frühling auf der Rapsblüte

Grimmen

Ein tolles Foto ist unserer Leserin Anke Hanusik aus Grimmen gelungen. Zwischen Grimmen und Leyerhof konnte sie den Schmetterling, ein Pfauenauge, auf einer Rapsblüte im Bild einfangen, als sie am Wochenende bei tollem Frühlingswetter unterwegs war.

Der Raps blüht in diesem Jahr aufgrund der Wetterlage besonders zeitig. Rapsblütenfeste finden ansonsten erst Anfang bis Mitte Mai statt, sind in diesem Jahr allesamt wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Aber wahrscheinlich hätten die Besucher sowieso maximal noch das Ende der Blütenzeit miterlebt.

Nachtfröste können Pflanzen schädigen

Landwirte der Region berichten davon, dass die Ölpflanze wahrscheinlich noch eher geblüht hätte, hätte die Nachtfröste den Pflanzen in den vergangenen Wochen nicht so zugesetzt. Der Frost kann auch Risse in den Stängeln verursachen, die zu Eintrittspforten für Krankheiten werden.

Auf 173000 Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche haben die Bauern im Land in diesem Jahr Raps angebaut. Das ist etwa so viel wie 2019, aber immerhin etwa 20 Prozent weniger als das langjährige Mittel, aufgrund der geringer werdenden Erträge.

Von Almut Jaekel