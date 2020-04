Letzter Gewölbeabschnitt in der St. Thomaskirche Tribsees wird saniert

Tribsees

Jahrhundertelang hing das Epitaph des Christian von Küssow in der Tribseeser St. Thomaskirche im Nordschiff, hoch oben, kurz unter dem Gewölbe. Jetzt ist es abgenommen worden, um Platz zu machen für den letzten Abschnitt der Gewölbesanierung des Gotteshauses. Eine gute Gelegenheit für Pastor Detlef Huckfeldt, die detailreiche Bildtafel aus der Nähe in Augenschein zu nehmen.

Eine Gedenktafel für den Amtshauptmann

„Die große Gedenktafel für den 1587 verstorbenen Amtshauptmann von Tribsees und Grimmen zeigt eine Darstellung des Jüngsten Gerichts begleitet von 25 Wappen und Inschriften“, sagt Huckfeldt. „So ist rechts unten der Teufel zu sehen, der mit seinem Höllendrachen die Menschen in der Hölle zieht. Der Erzengel Michael weist den Menschen den Weg zu Christus. Engel tragen die Menschen in den Himmel. Dort thront oben in der Bildmitte Christus als Weltenrichter auf einem Regenbogen, dem Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen, dass nach der Sintflut nie wieder eine solche Katastrophe die Menschheit heimsuchen werde“, beschreibt Huckfeldt das Kunstwerk.

Christian von Küssow beriet den Pommernherzog Das Geburtsjahr des Christian von Küssow liegt etwas im Dunkeln. Es wird um 1520 vermutet. Christian von Küssow war ein pommerscher Adliger, der an der Universität zu Greifswald Jura studiert hatte und hier von 1553 bis 55 als Professor auch zwei Jahre Rechtswissenschaften gelehrt hat. Als Rat trat der Rechtsgelehrte in den Dienst der Pommernherzöge und war hier verschiedenen diplomatischen Missionen unterwegs. So verhandelte unter andrem 155 den Augsburger Religionsfrieden mit, mit dem der Kaiser die Protestanten als Glaubensgemeinschaft anerkannte. Im Jahr 1563 begleitete von Küssow im Auftrag seines Herzogs dessen Prinzen zum Studium an die Universität Wittenberg und erstellte deren Studienplan. Die letzten 18 Jahre bis zu seinem Tod 1587 residierte er als Amtshauptmann des Herzogs für das Amt Tribsees-Grimmen auf Schloss Tribsees. Letzteres wurde später im 18. Jahrhundert abgebrochen.

Doch der Pastor hat dabei auch gesehen, dass das Epitaph in einem erbärmlichen Zustand ist und restauriert werden müsste. „Doch dafür fehlt uns noch das Geld“, sagt Detlef Huckfeldt. Und so wird die große Bildtafel zunächst im Altarraum gesichert.

Gerüste zeugen von der nächsten Sanierung

Derweil ist Anfang dieser Woche mit dem Stellen der Gerüste im Nordschiff der Startschuss für die Sanierungsarbeiten erfolgt. Die Finanzierung dieses Teils der Gewölbesanierung des Kirchenbaus, von dessen Vorgänger aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts noch der massive spätromanische Turm und Mauerreste des Langhauses zeugen, ist gesichert. „Für die aktuelle Arbeitsphase sind 305 000 Euro eingeplant“, sagt der Pastor. Das Geld stammt unter anderem aus dem Leader-Programm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 Vorhaben im ländlichen Raum gefördert werden. Dazu kommen Eigenmittel der Kirchengemeinde sowie finanzielle Unterstützung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland(KiBa).

Gebaut wird an der Kirche immer

„Gebaut wurde und wird an unserer Kirche eigentlich immer etwas“, sagt Pastor Huckfeldt „Bereits kurz nach der Wende wurde versucht, der gröbsten Schäden Herr zu werden und zunächst das Dach und die Fenster wetterfest gemacht.“ Richtig Geld konnte dank kontinuierlich fließender Fördermittel in den letzten sechs Jahren für die Sanierung des Gotteshauses in die Hand genommen werden. Der Pastor sieht die etwa 1,5 Millionen Euro gut angelegt. Die jahrelange Bauerfahrung zahlte sich aus. „Wir haben uns nicht mehr auf Notlösungen konzentriert, sondern haben die Kirche Schritt für Schritt von vorne nach hinten durchsaniert.“

Sanierung in Etappen

So wurden zwischen 2013 und 2016 etappenweise Arbeiten an den Dächern von Kirchenschiff, Chor und Seitenschiffen durchgeführt. Zudem wurde den Verschmutzungen und den erkennbaren Feuchteschäden im Inneren zu Leibe gerückt und auch die vorhandenen Risse in den Gewölben beseitigt. Im Zeitraum 2017/18 waren im Innenraum die Gewölbe der Kirche über dem Mittelschiff aufwendig erneuert worden. 2019 präsentiert sich der wuchtige Turm der Basilika komplett eingerüstet. Der Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten lag im vergangenen Jahr auf der Turmsanierung, in die alleine 250 000 Euro investiert wurden.

Der Altarraum steht noch auf dem Wunschzettel

„Nun konzentrieren wir uns wieder auf den Innenraum und die Fertigstellung der Gewölbereparaturen im Nordschiff“, sagt Detlef Huckfeldt. Die Gewölbesanierung wird damit abgeschlossen. Doch auch dann wird es in St. Thomas immer noch etwas zu tun geben. „Der Pastor hat da beispielsweise noch die Sanierung des Altarraumes auf dem Zettel. Huckfeldt: „Und das Epitaph des Christian von Küssow wartet eben auch noch auf den Restaurator. Doch an der Finanzierung dieses Vorhabens sind wir schon dran.“

Von Jörg Mattern