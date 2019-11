In Grimmen treffen sich Skat-Spieler am Sonnabend zum letzten Mal

Grimmen

25 Jahre lang fanden die größten Skat-Turniere Vorpommerns in Grimmen statt. Bis zu 310 Spieler zockten hier jeweils im Herbst und im Frühjahr um das Preisgeld von 500 Euro. Doch damit ist jetzt Schluss: Am Sonnabend treffen sich die Buben, Damen, Königinnen und Könige zum letzten Mal zum Skat im Kulturhaus „ Treffpunkt Europa“.

Seit der ersten Stunde organisierte und begleitete Erhard Schulz das „reizende“ Turnier. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt der 62-jährige Mann aus Grimmen. Mehr Gründe gebe es nicht, dass das 50. Turnier auch zeitgleich das letzte ist. Viel Spaß habe es ihm in all den Jahren gemacht, aber auch diese Ära endet nun.

Die OZ mischte viele Jahre mit

Im März 1994 fing alles an: Damals mischte auch noch die OSTSEE-ZEITUNG mit dem damaligen Leiter der Lokalredaktion, Steffen Adler, mit. „96 Spieler kamen zum ersten Turnier.“ Erhard Schulz erinnert sich noch genau. Jedes einzelne Turnier habe sich im Kulturhaus abgespielt. Immer passten die Organisatoren auf, dass sich der Termin nicht mit anderen Skat-Turnieren überschneidet. Je schlechter das Wetter, desto mehr Spieler kamen. Und vor allem: Die gute Organisation habe sich unter den Spielern herumgesprochen und dafür gesorgt, dass immer mehr Skatfreunde nach Grimmen reisten.

Ein Vierteljahrhundert lang sorgten Erhard Schulz, Heike Bünger, Matti Bünger, Volker Götz, Norbert Mielke und Herbert Belz für einen reibungslosen Ablauf. Sie kassierten das Startgeld, verteilten Listen, passten auf, dass niemand schummelt und sorgten für eine harmonische Atmosphäre während der Spiele. Nur selten habe es kleine Auseinandersetzungen zwischen den Spielern gegeben. Herbert Belz ist beim letzten Turnier aus gesundheitlichen Gründen erstmals nicht mehr dabei.

Skat-Weltmeisterin war Stammgast

Auch die zweifache Skat-Weltmeisterin Carmen Schulze gehört zu den Stammgästen des Wettbewerbs. „Darauf sind wir stolz. Das zeigt, dass wir auf einem guten Niveau spielen und ein gutes Turnier ausrichten“, sagt Schulz. Die Spieler reisen zum Teil weit, um die Spielkarten in Grimmen kreisen zu lassen: Von der Insel Rügen, aus Wolgast, Anklam, Demmin, Stralsund, Rostock und sogar aus dem Randgebiet Berlins kommen die Skat-Fans. Nur die teilnehmenden Grimmener, die habe man zum Schluss an einer Hand abzählen können, sagt der Chef-Organisator und versucht zu erklären: „Sie haben ihre eigenen kleinen Skat-Gruppen und denken vielleicht, dass es zu viele Profis in unserem Turnier gibt.“

Dabei sei das ganz unterschiedlich. „Manche spielen täglich, andere nur ein Mal pro Woche.“ Zwischen 20 und 80 Jahren seien die Skatbrüder alt. Die Männer waren von jeher in der Überzahl. Nur vier bis acht Frauen mischten regelmäßig ihre männliche Konkurrenz auf. „Eine Frauenquote konnten wir nie erfüllen“, sagt Heike Bünger lachend. Seit vielen Jahren kümmert sie sich um die Turnier-Kasse.

2880 Karten sind am Sonnabend im Spiel

Drei Serien mit jeweils 48 Spielen werden auch wieder am Sonnabend gespielt. Etwa zwei Stunden dauert eine Serie. Die Spieler werden an ihren Tischen vom hauseigenen Caterer Holtz bedient. In der Mittagspause gibt es eine warme Mahlzeit. Das hat sich in all den Jahren nicht geändert. Aber die Zeit machte auch vor dem Skat keinen Halt: Während die Punkte in den Anfangsjahren noch mit Zettel, Stift und Taschenrechner zusammengezählt wurden, ist es nun ein spezielles Computerprogramm, das die Punkte in Minutenschnelle ausspuckt. Um die Technik kümmern sich Norbert Mielke und Matti Bünger.

„Oh, und es gibt noch etwas, das sich in den vergangenen Jahren verändert hat“, sagt Schulz lachend, der sich vor drei Jahren für die Deutsche Skatmeisterschaft in Würzburg qualifizierte. Früher durfte während des Turniers im Kulturhaus noch geraucht werden. „Nachmittags war der Saal blau und man konnte fast nichts mehr erkennen.“ In den Folgejahren wurden Raucher- und Nichtraucher-Turniere organisiert, bis das Rauchen im Raum schließlich ganz verboten wurde.

Ein Dank

Erhard Schulz und das ganze Team möchten sich unbedingt bei der Stadt Grimmen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Auch die Sponsoren, die jahrelang für sie da waren, haben sie nicht vergessen. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: „Wenn sich Menschen finden, die künftig die Organisation übernehmen, denjenigen würde ich natürlich die Hand reichen und ihnen Tipps geben.“ Erhard Schulz würde sich freuen, wenn die Tradition erhalten bleibt. Und die Skatbrüder und -schwestern mit Sicherheit auch. Immerhin ist es das größte Turnier Vorpommerns.

Mehr über die Autorin

Lesen Sie mehr:

Jugendlicher aus Grimmen macht Segelflugschein in Stralsund

Die gruseligsten Geschichten aus Grimmen zur Halloween-Nacht

Volles Haus im „Treffpunkt Europas“ in Grimmen Quelle: Walter Scholz

Von Carolin Riemer