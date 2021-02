Leyerhof: Betrunkener E-Roller-Fahrer stürzt schwer auf Radweg

Grimmen

Der Fahrer eines Elektrorollers stürzte am Sonnabenabend in Leyerhof gegen 20.45 Uhr und verletzte sich schwer. Der 35-jährige Mann fuhr mit seinem Elektroroller den Radweg in Richtung Grimmen. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links vom Radweg ab. Hierbei stürzte der Mann, flog durch die Luft und schlug auf den Radweg auf. Er erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und Schürfwunden an den Händen.

Durch einen Rettungswagen wurde der Schwerverletzte zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Bartmannshagen verbracht.

Atemalkohol festgestellt

Noch während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer starken Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest war wegen der Gesichtsverletzungen nicht möglich. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und gegen den deutschen Staatsbürger ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Elektroroller war ordnungsgemäß pflichtversichert. Wie die Polizei mitteilt, ist kein Sachschaden entstanden.

Von aj