Leyerhof

Sie leben vermutlich schon seit 100 Millionen Jahren auf der Erde, gehören damit zu den ältesten Lebewesen und begeistern inzwischen auch wieder immer mehr junge Leute. Die Rede ist von der Biene. So wie der Leyerhofer Simon Lamers, beschäftigen sich seit Jahren wieder vermehrt junge Imker mit den fleißigen Insekten und dem Gewinnen des leckeren und überaus gesunden Honigs.

„Ich habe erst im vergangenen Jahr mein Imker-Zertifikat abgelegt und kümmere mich inzwischen um 15 Völker“, erklärt der 34-Jährige, der mit Freundin und Tochter in einem Eigenheim in Leyerhof lebt.

Anzeige

Simon Lamers : „Für mich das natürlichste Lebensmittel “

Wenn Simon Lamers beginnt, über Bienen zu sprechen, merkt man dem jungen Mann an, wie fasziniert er von der Thematik ist. Im vergangenen Jahr legt der Leyerhofer nach einer mehrwöchigen Grundausbildung das Imker-Zertifikat ab. „Schon davor hat mich das Thema sehr interessiert. Für mich ist Honig das natürlichste Lebensmittel. Zugleich habe ich sofort gemerkt, dass mir die Arbeit mit den Bienenvölkern enorm viel Spaß macht“, sagt er.

Dementsprechend dauert es auch nicht lange bis sich Simon Lamers die ersten eigenen Völker anschafft. „Es ging alles recht zügig und so sind es inzwischen 15 Bienenvölker, um die ich mich ganzjährig kümmere“, beschreibt der naturbegeisterte Leyerhofer. Und damit liegt er voll im weltweiten Durchschnitt. Denn rund 96 Prozent aller Imker haben zwischen einem und 25 eigene Völker. Nur weniger als ein Prozent betreiben die Imkerei erwerbsmäßig.

Für Simon Lamers sollen die 15 Völker nur der Anfang sein. „Ich habe in diesem Jahr beispielsweise einen Berufsimker in Polen besucht, der Hunderte Völker hat. Auch ich möchte in den nächsten Jahren weiter wachsen“, betont er.

Wussten Sie schon, dass...? ... 100 Bienen zehn Gramm wiegen. ... eine Biene in zwei Minuten einen Kilometer weit fliegt. ... die Sommerbiene nur sechs Wochen alt wird, die Winterbiene aber bis zu 9 Monaten. Die Königin sogar bis zu vier Jahre. ... eine Königin am Tag bis zu 3000 Eier legen kann. ... 5000 Eier ein Gramm wiegen. ... eine Bienenlarve 2000 Pflegebesuche bekommt. ... 14 000 Blütenstaubkörner der größten Art für ein Gramm Pollen benötigt werden. ... aus befruchteten Eiern weibliche Bienen, aus unbefruchteten Eiern Drohnen entstehen.

Durchschnittlich 43 Kilogramm Honig pro Volk

Dabei sprechen viele Imker im Jahre 2020 von einem eher schlechteren Jahr. Der realistische Durchschnitt pro Volk liegt bei etwa 43 Kilogramm Honig pro Jahr. „Meine Völker kamen 2020 auf etwa 35 Kilogramm. Dies hat verschiedenste Gründe. Zum einen war es während der Rapsblüte zu kalt. Zudem spielte auch in diesem Sommer die Trockenheit eine entscheidende Rolle“, beschreibt er und meint: „Aber dies macht ja gerade den Reiz aus. Kein Jahr ist wie das andere. Man hat es immer wieder mit anderen Einflussfaktoren zu tun. Aber dies ist auch völlig in Ordnung.“

Simon Lamers beschäftigt sich intensiv mit den Bienen. „Man weiß heutzutage so viel über das Verhalten und die Lebensweise von Bienen. Ich befasse mich beinahe täglich mit dem Thema, weil es mich einfach fasziniert“, sagt er.

Bei der Frage, ob er denn schon einmal bei der Arbeit gestochen wurde, schmunzelt Simon Lamers und beschreibt: „Dies gehört einfach dazu. Ich hatte schon einmal 15 Stiche auf einem Arm. Auch an der Schläfe wurde ich bereits gestochen und das Auge ist zugeschwollen. Aber wie gesagt, dies passiert einfach.“

Vorbild sind die kanadischen Imker

Bei seinem Honig, den er inzwischen gut vermarktet, setzt der 34-Jährige auf hohe Qualität. „Von jedem Honig, den ich schleudere, geht ein Probeglas ins Labor nach Berlin. Dort kann alles bis ins letzte Detail bestimmt werden. Am Ende weiß man beispielsweise genau, auf welchen Blüten die Bienen unterwegs waren. Mir ist dies enorm wichtig, um ein hochwertiges Produkt anbieten zu können“, betont er.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Besonders beeindruckt ist der Leyerhofer von den kanadischen Imkern. „Sie sind sehr innovativ und haben Arbeitsweisen, die mir sehr gefallen“, sagt er.

Jetzt im Herbst lässt er den Bienen ihre wohlverdiente Ruhephase. „Jedes Volk hat 20 Liter Zuckerwasser bekommen, damit es gut über den Winter kommt. Richtig los geht es dann wieder mit Beginn der Blüte der Weidenkätzchen im Frühjahr. Als Imker wünscht man sich bis dahin einen beständig kalten Winter“, meint er.

Von Raik Mielke