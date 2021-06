Leyerhof: Meterhohe Flammen direkt im Rapsfeld 

Leyerhof

Meterhohe Flammen und eine rund 50 Meter hohe schwarze Rauchsäule erwartete die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch auf einem Rapsfeld am Ortsausgang von Leyerhof in Richtung Borgstedt.

Einsatzkräfte haben es mit peitschenden Flammen zu tun

Unweit der dortigen Biogasanlage brannte zwischen einigen Bäumen ein großer Stapel mit Holz und Reifen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen, Leyerhof und Glewitz-Strelow hatten es mit einer enormen Hitzentwicklung und peitschenden Flammen zu tun. Mit Schaum bekamen die Floriansjünger den Brand dann aber schnell unter Kontrolle.

Zuvor hatte ein aufmerksamer Landwirt bereits den Raps um die Brandstelle platt gewalzt, so dass die Flammen sich nicht weiter ausbreiten und die Rettungskräfte schnell zum Feuer vordringen konnten.

Nachdem das Feuer gelöscht war, begann zwischen den massiven Baumstämmen die aufwendige Suche nach Glutnestern.

Die Brandursache muss nun geklärt werden. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Von Raik Mielke