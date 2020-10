Leyerhof

Steht man vor dem Gutshaus in Leyerhof, fallen zuerst zwei Jahreszahlen auf, die in schwarzer Farbe einige Meter über der Eingangstür stehen. „1762–1922“ steht dort leserlich geschrieben. Es sind zwei Jahreszahlen, die etwas über die bauliche Geschichte des Gutshauses erzählen. Im Jahre 1762 wurde der Prachtbau nämlich gebaut und 1922 nochmals baulich erweitert. Das allein in der Zeit zwischen diesen beiden Jahren viel auf dem Gut unmittelbar vor den Toren der Stadt Grimmen passierte, ist selbstredend.

Erste namentliche Erwähnung im Jahre 1574?

Seit wann genau das Rittergut Leyerhof existiert, geht aus den verschiedensten Urkunden nicht hervor. Erste mögliche Erwähnungen gibt es aus dem Jahre 1574. Damals wird von einer Siedlung mit dem Namen „Lurenhof“ gesprochen, die sich passenderweise am Waldrand in Richtung Borgstedt befand und als „Wüste Feldmark“ bezeichnet wurde. Im Jahre 1670 wurde die Siedlung als „Lyerhoff“ und ab 1694 unter schwedischer Herrschaft „Lujerhoff“ betitelt. Erst als Claus von Schwerin, der erste namentlich bekannte Besitzer, das Gut 1782 übernahm, festigte sich der bis heute bekannte Name „ Leyerhof“.

Wossidlo war der prägendste Gutsherr

Die Familie von Schmalensee übernahm im Jahre 1728 das Rittergut und ließ 34 Jahre später das prachtvolle Herrenhaus errichten. Als 1777 die schwedische Familie von Tigerström das Rittergut Leyerhof kaufte, begann eine erste kontinuierliche Besitzphase. Ganze 113 Jahre, also bis 1870 bewirtschafteten die Schweden nämlich die Flächen rund um das Gutshaus.

Die folgenden Jahre waren vor allem durch einen ständigen Besitzerwechsel geprägt. Der Neffe des namhaften Autors Wilhelm Wossidlo übernahm dann schließlich das Gut und sollte es in den kommen Jahrzehnten prägen. Wilhelm Wossidlo sorgte dafür, dass nahezu alle Bewohner des Guts auch in Leyerhof beschäftigt waren. Zudem baute er beispielsweise ein älteres Gebäude um und ließ dort ältere und alleinstehende Menschen leben. Zudem investierte er ständig in das Gut.

Gutsbesitzer Wilhelm Wossidlow war ein passionierter Pfeifenraucher. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Im Jahre 1928 lebten 149 Leute in Leyerhof

Im Jahre 1928 zähle man in Leyerhof 149 Einwohner. Zum Gut gehörten damals 662 Hektar Land, davon 445 Hektar Acker. Zum Viehbestand gehörten 100 Rinder, 53 Pferde, 130 Schweine und 750 Schafe. Ein enorm wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg war die nur drei Kilometer entfernte Kleinbahnstation in Borgstedt. Mittels Pferd wurden landwirtschaftliche Produkte wie Kartoffeln und Rüben mit Loren zum Weitertransport mit der Bahn gezogen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Leyerhof zum Zufluchtsort von 142 Flüchtlingen aus Hinterpommern, Ostpreußen, Schlesien, den Sudeten, dem Riesengebirge und Westpreußen.

