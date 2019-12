Lidl plant neuen Einkaufsmarkt in Grimmen: Was wird aus dem alten?

Grimmen

Der verwaiste und mittlerweile zum Schandfleck verkommene Betriebsstandort der ehemaligen Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) Aufbau in der Tribseeser Straße in Grimmen könnte Geschichte sein. Wie auf der jüngsten Sitzung der Grimmener Stadtvertreter bekannt wurde, plant dort die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, einen neuen Markt zu errichten. Auf eine Anfrage von Stadtvertreter Walter Scholz ( CDU) hin.

„Ich habe gehört, dass in der nichtöffentlichen Hauptausschusssitzung darüber beraten worden ist. Ich bin der Meinung, dass es uns alle etwas angeht“, begründet er seine Anfrage an Stadträtin und Bauamtsleiterin Heike Hübner. Und ließ damit sprichwörtlich die Katze aus dem Sack.

Tatsächlich gebe es eine Anfrage eines Marktes, bestätigt sie. „Derzeit wird diesbezüglich ein B-Plan (Bebauungsplan; Anm. d. Red.) vorbereitet“, informiert Heike Hübner. Dass der Hauptausschuss, dessen Mitglieder sich grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammenfinden, darüber berät, sei in der Hauptsatzung der Stadt verankert, erklärt sie.

Markt in der Stralsunder Straße soll ersetzt werden

Dass es sich um die Lidl Dienstleistungs GmbH & Co. KG handelt, bestätigt das Unternehmen auf OZ-Anfrage selbst. „ Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Grimmen wollen wir unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“, begründet Lidl-Pressesprecherin Isabel Lehmann.

Die Filiale in der Stralsunder Straße solle durch einen modernen und zukunftsfähigen Neubau in der Tribseeser Straße ersetzt werden, teilt sie mit. Weitere Fragen bleiben unbeantwortet. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können, da wir uns derzeit noch in der Planungsphase befinden“, heißt es in der E-Mail.

Einziger Markt im nördlichen Teil der Stadt

Auch die Frage, was mit dem Markt in der Stralsunder Straße passiert, lässt sie leider offen. Und damit steht wohl in den Sternen, ob die Einwohner des nördlichen Stadtgebietes – unter anderem jene im Wohngebiet Am Röhrhorn und in der Stralsunder Straße – droht, gleiches Schicksal zu ereilen wie in jüngster Vergangenheit jene im Stadtteil Südwest. Viele Monate haben sie die Schließung von zwei Supermärkten beklagen müssen (die OZ berichtete).

„Der Lidl ist der einzige Supermarkt auf dem Ende der Stadt. Auch viele Einwohner umliegender Orte wie aus Holthof oder Abtshagen nutzen den Markt“, gibt Stadtvertreter Walter Scholz zu bedenken.

PGH-Gelände sollte einst Wohngebiet werden

Außer Frage dürfte wohl aber stehen, dass die Beseitigung der PGH-Betriebsruine nicht als positive Neuigkeit zu sehen ist. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist das Gelände schließlich schon verwaist. Der Lidl-Neubau aber ist nicht der erste Versuch, das Areal zu nutzen.

Im Jahr 2010 gab es bereits Pläne. Seinerzeit ist laut geworden, dass dort ein Wohngebiet entstehen soll. Vorgesehen war, erschlossene Grundstücke anzubieten. Zur Tribseeser Straße sind zweigeschossige Häuser geplant gewesen, am anderen Ende des Areals – in Richtung des Flüsschens Jarpenbeek – Reihen-, Doppel- und Einzelhäuser. Drei Jahre später hat es die Pläne noch immer gegeben, allerdings mit weniger Grundstücken. Die Pläne verliefen wohl aber im Sand.

Von Anja Krüger