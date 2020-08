Lidl präsentiert Pläne für Grimmen: Drohen Leerstand und Verkehrschaos?

Grimmen

Der geplante Umzug des Lidl-Marktes sorgt unter Grimmens Stadtvertretern für Diskussionen. Im Wirtschafts- und Tourismusausschuss (WTA) stellte das Unternehmen am Dienstag seine Pläne vor. Quer durch alle Fraktionen wurde im Anschluss deutlich: Nicht alle Ausschussmitglieder sind glücklich über den von Lidl angestrebten Standort.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Einkaufsmarkt einen neuen Standort in der Stadt sucht. Lidl möchte in der Tribseeser Straße auf dem Gelände der ehemaligen Produktionsgenossenschaft des Handwerks Aufbau (PGH) einen neuen Markt errichten. Hierzu ist die Änderung des bestehenden B-Plans notwendig, denn für diesen Bereich ist lediglich eine Wohnbebauung vorgesehen. Die Stadtvertreter müssten ein Verfahren zur Änderungen des B-Plans einleiten, damit sich Gewerbe auf dem PGH-Gelände ansiedeln dürfte. Bevor sie ein solches Verfahren auf den Weg bringen, wollten die Mitglieder des WTA das Unternehmen zu seinen Plänen befragen.

Lidl verspricht: kein Leerstand am alten Standort

Daniel Bläsing ist für die Immobilien bei Lidl zuständig. Er zeigte Verständnis für die vielen Fragen: „Immerhin sind wir seit 28 Jahren am alten Standort.“ Doch er sieht keine Alternative zum Umzug: „Alle Mitbewerber sind besser erreichbar als der Lidl in der Stralsunder Straße.“ Die Lage am Ende einer Sackgasse sei ein Nachteil. Zudem gebe es zu wenig Wohnumfeld ringsum, so dass nur wenige Kunden zu Fuß kämen, so Bläsing. Am alten Standort sähe er keine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Dies sei aber notwendig, denn andere Märkte hätten sich bereits besser aufgestellt, sind größer und moderner.

Eine Angst der Politik lautet, dass die alte Immobilie nach dem Auszug zum Schandfleck werden könnte. Dem widerspricht Bläsing und stellt einen neuen Mieter in Aussicht: „Der alte Markt würde nicht leer stehen. Uns gehört die Immobilie und wir haben bereits Anfragen dafür.“ Er könne sich vorstellen, dass der Standort für einen Baumarkt interessant sei.

„Bereits ein Kaufvertrag abgeschlossen“

Der neue Markt soll mit bis zu 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche etwas größer werden als der alte. Bläsing nennt die Vorzüge: Es wird einen modernen Backbereich geben und alles viel großzügiger sein.“ Auf dem Dach werde eine Photovoltaik-Anlage installiert und der Parkplatz mit E-Tanksäulen ausgestattet. Auch eine Bäckerei mit Café könnte sich auf dem Gelände ansiedeln.

So soll der neue Lidl-Markt in Grimmen aussehen. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Nachfragen aus dem Ausschuss, ob es im Interesse der Anwohner nicht besser wäre, den bestehenden Markt im Norden der Stadt zu modernisieren, erteilte Marco Lell, Immobilienleiter bei Lidl, eine Absage: „Wir würden am bestehenden Standort nicht weiter investieren.“ Und um die Ernsthaftigkeit für die Pläne auf dem PGH-Gelände zu unterstreichen, räumte er sogar ein: „Es ist bereits ein Kaufvertrag abgeschlossen worden.“

Lidl möchte auf dem alten PGH-Gelände in der Tribseeser Straße bauen. Radfahrerin Edda Beyer freut es: "Ich würde hier einkaufen gehen." Quelle: Juliane Schultz

Experte zu neuem Standort: „Sinnvoller gelegen als der alte“

Florian Komossa ist Experte für den regionalen Einzelhandel bei der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung. Im Auftrag der Stadt hat das Unternehmen ein Einzelhandelskonzept erstellt. Der Ausschuss bat Komossa um seine Einschätzung zum Standortwechsel.

„Der neue Lidl-Standort ist für die Versorgung sinnvoller gelegen als der alte in der Randlage“, lautet dessen Fazit. Grund dafür: Der Markt sei in der Tribseeser Straße für wesentlich mehr Grimmener besser erreichbar. Für Bewohner der nördlichen Altstadt entstehe keine Versorgungslücke, sie seien durch Rewe und Netto gut versorgt. Er sehe auch keinen Nachteil für Kunden aus Holthof, Splietsdorf oder Schönwalde: „Die kommen nicht nur für Lidl, sondern fahren auch jetzt schon weitere Märkte an.“

Hier könnte künftig die neue Einfahrt des Lidl-Marktes in Grimmen sein, wenn die Stadtvertreter einer Änderungs des B-Planes zustimmen. Einige fürchten - so kurz vor den Bahnschienen - künftig ein Verkehrschaos durch Rückstau in der Tribseeser Straße. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Standort der alten Ziegelei kommt nicht infrage

Ausschussvorsitzender Marco Jahns ( CDU) zeigte sich enttäuscht: „Ich hatte mir gewünscht, dass für Lidl auch der Standort der alten Ziegelei infrage kommt.“ Das lehnte Lidl jedoch ab und Experte Komossa erklärte, dass das Amt für Raumordnung dem Einzelhandel an der Stelle ohnehin nicht zustimmen würde. Den vorgetragenen Argumenten für den geplanten Standort wolle sich Jahns nicht versperren. Erfreulich sei, dass im Falle des Lidl-Neubaus die PGH-Brache endlich verschwinde.

Für Jahns bleibt jedoch eine Sorge: „Die Verkehrsanbindung ist kompliziert. Da muss aus meiner Sicht ein Verkehrsleitplaner ran.“ Die Einfahrt zum Markt würde sich laut Lidl auf Höhe der Flitnerstraße befinden. „Da kommt man schon jetzt kaum raus, insbesondere wenn ein Müllauto fährt oder die Schranken geschlossen waren“, so Jahns. Zusätzlich sorge der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße für Rückstau bis in die Tribseeser Straße. Da müsse eine überzeugende Lösung her. Die Fraktionen werden nun erneut zur B-Plan-Änderung beraten.

