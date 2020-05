Liedermacherin aus dem Tollensetal ist oft in Griebenow zu Besuch

Griebenow

Singer-Songwriter, auf Deutsch: Sänger und Liedermacher, ist mehr als ein Hobby für Romy Gärtner, die in Thüringen geboren wurde, dort auch die Schule besuchte. Als gelernte Musiktherapeutin und Musiklehrerin beherrscht sie sowohl das Klavier- als auch das Gitarrenspiel.

„Hauptsächlich ist es aber der Gesang, der mir am Herzen liegt“, erzählt Romy Gärtner, die in Hohenbüssow – im Tollensetal – wohnt. Sehr oft führt sie der Weg nach Griebenow in den Schlosspark, der zu Spaziergängen einlädt. Gern macht sie dann auch einen Abstecher zur Vorpommerschen GenussManufaktur, mit der sie sich, wie sie selbst sagt, besonders verbunden fühlt.

„In meiner Freizeit mache ich gern Wanderungen und gehe schwimmen“, erzählt die aufgeschlossene Frau. „Natürlich ist für mich die Musik in all seiner Breite aber besonders wichtig“, fügt sie hinzu.

Von Walter Scholz