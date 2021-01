Stralsund

Diesmal gibt es überraschend wenig Protest, sondern jede Menge Zustimmung: Die Tourismusbranche in Vorpommern akzeptiert größtenteils die Verlängerung des Lockdowns im Reiseverkehr bis Ende Januar, viele Vertreter bezeichnen ihn sogar als einzigen richtigen Schritt.

Eike Sadewater vom Romantik-Hotel Scheelehof in Stralsund: „Eine verfrühte Wiedereröffnung bringt jetzt niemandem etwas.“ Quelle: Christian Rödel

„Eine verfrühte Wiedereröffnung bringt jetzt niemandem etwas“, meint etwa Eike Sadewater, Inhaber des Scheelehofes und mehrerer weiterer Hotels und Ferienwohnungen in Stralsund. Wichtiger sei es, dass jetzt das Coronavirus endlich wirklich eingedämmt wird und dann wieder Touristen empfangen werden dürften, wenn es für die Branche wirtschaftlich wirklich wichtig sei – das ist Anfang April, also Ostern, der erste Höhepunkt der Saison.

„Von einer früheren Öffnung geht unter den Hoteliers eigentlich keiner mehr aus, wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen ansieht“, sagt Krister Hennige, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) auf Usedom und selbst Chef zweier Hotels in Zinnowitz und Zempin. Damit wären die Winterferien, die in vielen Ländern in der ersten Februarhälfte im Kalender verankert sind, für die Tourismusbetriebe futsch.

Hoffen auf ersten Höhepunkt der Saison

Rolf Seelige Steinhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Seetel-Gruppe mit sieben großen Hotels auf Usedom kritisiert: „Die Wellenbrecher-Politik Anfang November mit dem Lockdown light war ein Witz.“ Seinerzeit gab es Deutschland nur 1500 Neuinfektionen täglich.

„Da hätten wir mit einem harten Herunterfahren das Virus in drei Wochen unter Kontrolle bringen können“, sc

Krister Hennige, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Ostvorpommern Quelle: Hannes Ewert

hätzt der Bansiner ein. Den aktuellen Shutdown findet er richtig. Aber: „Bei den jetzigen Zahlen braucht man mindestens sechs Wochen, bis man überhaupt wieder an Tourismus denken kann.“ Das wäre dann Mitte Februar.

Was bedeutet es wirtschaftlich für die Hotelbranche, wenn nun nach dem Wegfall des Weihnachts- und Silvestergeschäftes voraussichtlich auch noch die ersten drei Monate des Jahres flachfallen? „Noch können es die meisten auffangen, weil der Sommer sehr gut war und die meisten Unternehmen in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben. Wir müssen also zum Glück noch nicht mit Pleiten rechnen“, meint Krister Hennige.

Aber vor allem bei den kleineren Betrieben häufen sich die Sorgenfalten, je länger der Lockdown dauert. Monika Kammradt betreibt mit ihrem Mann Detlef das Hotel „Leuchtfeuer“ in Freest zwischen Wolgast und Greifswald. Die Insel Usedom ist nicht weit, vom Freester Strand aus kann man über den Peenestrom Peenemünde sehen. „Bei uns geht es jetzt ans Eingemachte. Wichtige Sanierungen im Haus haben wir erstmal zurückgestellt“, sagt die Hotelchefin.

Monika und Detlef Kammradt vor ihrem Hotel Leuchtfeuer in Freest. Für sie ist hilfreich, dass Quelle: Alexander Loew

Hilfreich ist für die Kammradts, dass sie noch das Geschäft mit den Geschäftsreisenden haben. Die dürfen weiterhin in Hotels oder Ferienanlagen übernachten: „Wir profitieren da sehr vom Industriestandort Lubmin“, sagt Monika Kammradt. Deshalb könne sie in der Woche zumeist die Hälfte ihrer 16 Zimmer und drei Apartments belegen. Auch einige andere Hotels in Vorpommern – insbesondere in den Städten – versuchen darüber noch ein paar Einnahmen zu generieren.

Vermietung an Geschäftsreisende

Eike Sadewater in Stralsund vermietet zum Beispiel seine Aparthotels „ St. Marien“ und „Altes schwedisches Konsulat“ an Geschäftsreisende: „Wir haben grundsätzlich bei Berufstätigen und Urlaubern ein Verhältnis von 30:70“, berichtet er. Die meisten Hotels, gerade auf den Ferieninseln, sind aber komplett geschlossen. Für wenige Werktätige lohnt sich eine Öffnung nicht. Einige vermieten ganz vereinzelt an Geschäftsreisende, dann aber zumeist ohne Service.

Auch Monika Kammradt in Freest rechnet nicht vor Mitte März mit einer Wiederaufnahme des Tourismus. „Aber es wäre schön, wenn von der Politik klarere Aussagen dazu kommen – wenn zum Beispiel festgelegt würde, bei welchen Infektionszahlen es wieder losgehen kann.“ Rolf Seelige Steinhoff meint, dass es mit einem Neustart wohl erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern etwas werden kann. Auch das sei vor Ostern kaum realisierbar.

Noch länger staatliche Unterstützung nötig

Das bedeutet allerdings auch, dass die insgesamt 3300 Tourismusbetriebe in MV noch länger auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden. Bisher sind die Hilfen noch nicht bei allen eingetroffen. „Aber inzwischen haben viele die ersten Abschlagszahlungen von 10 000 Euro für den November bekommen“, weiß Dehoga-Chef Hennige. Mit dem Rest der insgesamt 75-Prozent-Umsatzerstattung für den November rechnen viele Häuser in den nächsten Tagen.

Arcona-Chef Alexander Winter nutzt das Modernisierungsförderungsprogramm im Rahmen der Corona-Hilfen und baut das Hanseatic in Göhren für 1,5 Millionen Euro um.. Quelle: privat

Während Scheelehof-Chef Eike Sadewater den Eindruck hat, dass es mit den Zahlungen schnell geht, monieren vor allem die Inhaber der großen Tourismusunternehmen, dass der wirtschaftliche Druck auf sie mit zunehmender Dauer des Lockdowns wächst. Alexander Winter, geschäftsführender Gesellschafter der Arcona-Gruppe, die unter anderem auf Rügen die Hotels Hanseatic in Göhren und in Sellin das First Sellin sowie auf Usedom das Maritim in Heringsdorf betreibt, kritisiert, dass es für Betriebe mit hohen Umsätzen und Mitarbeiterzahlen teilweise noch keine Regularien gebe, wie Hilfen beantragt werden können.

Und Rolf Seelige Steinhoff, der insgesamt 500 Mitarbeiter beschäftigt, weist auf ein weiteres Problem hin: In der Hotellerie könnten nach Beantragung aller Programme derzeit maximal eine Million Euro an Hilfen zwischen März 2020 und Juni 2021 bewilligt werden. Sein Unternehmen werde aber in diesem Zeitraum zweistellige Millionenverluste durch das Ausbleiben der Touristen einfahren: „Das heißt, wir müssen nun Kredite in Größenordnungen aufnehmen, um liquide zu bleiben und wir werden auf hohen Verlusten sitzen bleiben.“

Viele Hotelinhaber versuchen nun, aus dem verordneten Stillstand das Beste zu machen und sanieren ihre Häuser. Arcona-Geschäftsführer Winter zum Beispiel nutzt das Modernisierungsförderungsprogramm im Rahmen der Corona-Hilfen und baut das Hanseatic in Göhren für 1,5 Millionen Euro um. Auch das prominente Ceres-Hotel am Seebrückenvorplatz in Binz ist komplett eingerüstet und mit Folien verhüllt. Besitzer Moritz Lau-Engehausen poliert die Fassade auf.

Die meiste Hoffnung gibt den Hoteliers aber die Aussicht auf die neue Sommersaison: „Der Vorbuchungsstand ist schon sehr gut. Die Leute haben enormen Nachholbedarf beim Reisen und werden sich für deutsche Ziele entscheiden, wenn Urlauberverkehr wieder erlaubt ist“, sagt Eike Sadewater. Zwar sind wegen der aktuell unklaren Lage noch nicht überall die Bücher voll. Aber der Optimismus ist groß, dass sich ein Andrang wie im Corona-Frühjahr und Sommer 2020 wiederholt – wenn denn der jetzige Lockdown endlich beendet ist.

Von Alexander Loew