Löchriges Funknetz: „Die große Politik muss schneller in die Puschen kommen!“

Griebenow

Als Daniel Bense und Christoph Dragheim vor rund zwei Jahren ihre Vorpommersche GenussManufaktur in Griebenow eröffnet haben, ist vernünftiger Handyempfang nebensächlich gewesen. Mittlerweile macht den beiden jungen Unternehmern aber genau das zu schaffen. Die Auftragslage ist gut. Ihr Cateringservice, ihr größtes Standbein, wird nahezu jedes Wochenende gebucht. Bezahlen müssen ihre Kunden allerdings in bar. Völlig unzeitgemäß, wie die beiden finden. „Für ein Kartenlesegerät ist aber einfach das Netz zu lahm“, sagt Daniel Bense.

Funklöcher in der Region Grimmen aus der Funkloch-App der CDU Quelle: Screenshot

Auf der Karte der Funklochmelder-App der CDU-Landtagsfraktion sticht der Ort mit einem großen roten Fleck ins Auge. Ebenso wie unter anderem der Nachbarort Kreutzmannshagen und auch Abtshagen in der Gemeinde Wittenhagen. Orte, die als Wohn- beziehungsweise Unternehmensstandorte, Griebenow als touristischer Ort geprägt sind, wie Tobias Lembke ( Junge Union) weiß. Deshalb fordern er und seine Parteikollegen: „Der Netzausbau muss schneller gehen, als es der Digitalisierungsminister des Landes, Christian Pegel, vorsieht!“

Tobias Lembke (Junge Union) fordert schnelleren Ausbau des Funknetzes. Quelle: Stefanie Ploch

Tobias Lembke und die Junge Union reagieren damit auf die von Christian Pegel im Oktober vorgestellte Offensive im Kampf gegen Mobilfunk-Löcher mittels einer landeseigenen Gesellschaft. Die Masten der Landesgesellschaft (immerhin 232 sind geplant) könnten laut Pegel in etwa dreieinhalb Jahren stehen. „Das dauert zu lange“, kritisiert der Jungdemokrat. „Die große Politik muss endlich in die Puschen kommen“, unterstreicht er. Zumal das löchrige Mobilfunknetz nicht erst seit „gestern“ bekannt und Thema sei.

Er selbst ist im Mai gemeinsam mit Vincent Kokert, Vorsitzender der Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern, sowie Mitarbeitern der Firma P3 Communications GmbH mit einem Funkmesswagen in der Region unterwegs gewesen. Das Fazit: „Es gibt viele Orte im Altkreis Grimmen, an denen das Funknetz mehr als löchrig ist. Und das in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs, von dem beispielsweise auch der Gewerbestandort Pommerndreieck profitieren soll“.

Besonders dramatisch sieht Tobias Lembke das Problem für die Freiwilligen Feuerwehren und den Rettungsdienst. Er selbst ist Feuerwehrmann. „Datenabruf und -erfassung, Nachfragen im Einsatz und so weiter: Heutzutage sind auch Rettungskräfte auf ein gutes Funknetz angewiesen“, sagt er und fügt hinzu: „Unter Umständen können sogar Menschenleben auf dem Spiel stehen!“

Auch wenn Lembke die Gründung einer Landesgesellschaft, die sich mit dem Ausbau des Funknetzes beschäftigt, begrüßt. „Dass erst in dreieinhalb Jahren die ersten Funktürme errichtet werden sollen, ist nicht akzeptabel“, betont er noch einmal. Er sieht eventuell eine Alternative darin, Windkraftanlagen als Turm für Funkantennen zu nutzen. „Zumindest sollte dies geprüft werden“, fordert Lembke.

Indes setzen Daniel Bense und Christoph Dragheim auf die Devise „Nur Bares ist Wahres“. Was bleibt ihnen auch anderes übrig. Vielleicht auf den Breitbandausbau setzen, der auch in Griebenow erfolgen soll. Aber auch diesbezüglich ist Geduld gefragt. Denn laut Homepage des Landkreises Vorpommern-Rügen, auf der der aktuelle Stand des Breitbandausbaus für jedes einzelne Haus abgefragt werden kann, ist der Baustart in dem Ort für das kommende Frühjahr vorgesehen (Stand November 2019). Ende 2020 sollen in dem Ausbaugebiet die Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Anja Krüger