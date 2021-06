Der Förderverein des Grimmener Tierparks, die Tafel in Grimmen und der SV Abtshagen erhalten Geld aus der Sparkassen-Aktion. Insgesamt werden in Nordvorpommern 29200 Euro an Vereine ausgeschüttet. Über wie viel Geld genau sich die elf Vereine freuen dürfen, lesen Sie hier.