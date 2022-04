Lüssow

Eine Reihe junger Birken säumt die schmale, etwa einen Kilometer lange Straße, die nach Lüssow führt. Osterglocken ziehen gleich am Ortseingangsschild die Blicke auf sich. Das kleine Sackgassendorf mit nur einer Straße liegt zwischen Griebenow und Kandelin und ist somit ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz. Lüssow bestand 1835 nur aus dem Gut. Das Gutshaus wurde um 1880 erbaut. Erst um 1910 entstanden südlich des Gutes einige Wohnhäuser und bis 1920 südlich des Gutes eine Katenzeile. Rittergutsbesitzer war Reinhold Wolff.

Das kleine Sackgassendorf in der Gemeinde Süderholz mit nur einer Straße liegt zwischen Griebenow und Kandelin. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Nach 1945 verschwanden vom Gut die meisten Wirtschaftsbauten, es entstanden Neubauernhöfe nach der Bodenreform. Vom kleinen Gutspark blieb nur ein geringer Rest. Der Hof des Gutes entwickelte sich zum Dorfanger. Während der DDR-Zeit wurde das Gutshaus zu fünf Wohnungen umgebaut. Das ist auch heute noch so. Das historische Gebäude wechselte mehrfach die Besitzer, war aber durchgehend vermietet.

In einer Wohnung lebt seit 1986 Marina Krolzig. Die 60-Jährige ist eine echte Lüssowerin, hat im Ort ihre Kindheit erlebt und ist hier geblieben. „Wenn man früher ins Dorf kam, dann hat man gleich das Gutshaus gesehen. Jetzt entstehen hier neue Häuser, das Dorfbild verändert sich ganz schön“, bedauert sie ein wenig. Der alte Dorfanger ist nun Geschichte.

Im neuen Haus hat sich Familie Kasten/Glawe schnell eingelebt

Das erste Haus, das im Jahr 2019 auf dem ehemaligen Dorfanger entstand, gehört der Lebensgemeinschaft Kasten/Glawe. „Wir hatten unseren Sohn hier bei der Tagesmutter. Uns hat das Dorf von Anfang an gefallen. Es gibt keinen Durchgangsverkehr und es ist ruhig hier“, erzählt Ole Kasten, der aus Turow stammt. Partnerin Beatrix Glawe kommt aus dem Nachbarort Kandelin und wollte in der Nähe der Familie bleiben. Sohn Till geht mittlerweile in die Kita „Hummelnest“ in Kandelin und freut sich täglich auf die anderen Kinder seiner Marienkäfergruppe. Später ist auch der Weg zur Grundschule nicht so weit.

Der kleine Till hilft tatkräftig bei der Gestaltung des Hauseingangs mit. Hier mit seinen Eltern Ole Kasten und Beatrix Glawe, sowie Unterstützer Sebastian Stübe. Quelle: Roswitha Pendzinsky

„Wir arbeiten in Grimmen und Leyerhof, da ist Lüssow doch verkehrsgünstig gut gelegen“, so Beatrix Glawe. Und auch an einem neuen Haus gibt es immer etwas zu tun. Der befreundete Sebastian Stüber unterstützte beim Besuch der OSTSEE-ZEITUNG gerade bei der Verschönerung des Hauseingangs. Das junge Paar hat sich gut eingelebt im Ort. „Man grüßt sich im Vorbeifahren und mit Hund kommt man auch öfter ins Gespräch mit den Nachbarn.“

Flucht aus der Stadt für ein Leben auf dem Lande

Wie zum Beispiel mit Familie Feck. „Wir wollten absichtlich ein altes Haus und raus aus der Stadt. Es war frustrierend, wir sind förmlich geflohen und fühlen uns hier jetzt wohl. Es ist ein ziemlich junges Dorf und das ist sehr angenehm“, bringt es der dreifache Vater Georg Feck auf den Punkt, warum es die Familie nach Lüssow zog. In Greifswald hatten sie bereits ein Haus mit kleinem Grundstück und hielten sich ein paar Kaninchen. Aber der Wunsch, aufs Land zu ziehen und ländlich mit Tieren und großem Garten zu leben, wurde immer stärker.

Inzwischen gibt es Hühner, Enten, immer noch Kaninchen, Katzen, Hunde und vier Ponys. Die stehen bei Töchterchen Josefine ganz hoch im Kurs. „Karlchen ist mein Lieblingspferd. Aber ich nenne es immer Puffi“, erzählt die Lütte. Aber sie liebt auch die anderen Ponys mit den interessanten Namen, wie Fligga, Cooki und Emmely. Die großen Brüder Luca und Max vermissen nicht das ehemalige Stadtleben, sondern genießen die weite Landschaft, in der sie wohnen.

Mobilität ist allerdings bei der gesamten Familie unabdingbar. Schule, und Kindertagesstätte sind schließlich nicht in Lüssow und beide Eltern arbeiten nach wie vor in Greifswald. Eine tägliche Herausforderung für alle, besonders zu Corona-Zeiten für Mutter Mandy Feck, die als Krankenschwester in der Universitätsklinik im Schichtsystem arbeitet. „Bei uns geht es weder eintönig noch gleichmäßig zu. Aber das Dorfleben mit Tieren ist Ausgleich zum Arbeitsalltag“, so die taffe Mutter.

Älteste Lüssowerin feiert 100. Geburtstag in diesem Jahr

Ein bisschen denkt Erna Westphal schon an ihren 100.Geburtstag, den sie im September mit der ganzen Großfamilie, das sind ein Sohn und eine Tochter, 4 Enkel, 8 Urenkel und sogar schon einem Ururenkel feiern möchte. Mit 99 Jahren ist sie die älteste Einwohnerin von Lüssow und hat die vielen Veränderungen im Dorf miterlebt. Erna Westphal lebt noch in ihrer eigenen Wohnung gemeinsam mit Sohn und Schwiegertochter im großen Haus. Als junge Frau kam sie 1945 mutterseelenallein aus Ostpreußen in das damalige kleine Dorf, lebte sich nicht nur gut in die neue Heimat ein, sondern lernte auch ihren späteren Mann kennen.

Erna Westphal ist mit 99 Jahren die älteste Einwohnerin in Lüssow. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die gelernte Buchhalterin fand schnell Arbeit im Gemeindebüro und später auch im LPG-Büro. „Zu Fuß bin ich jeden Tag nach Kandelin gelaufen, später hatte ich auch ein Fahrrad“, erinnert sich die Seniorin. Trotzdem half sie immer auch in der eigenen Landwirtschaft mit. Mit 60 Jahren konnte sie in Rente gehen. Aber in Bewegung blieb die zierliche kleine Dame dennoch. „Auf dem Hof und im Garten gab es doch immer was zu tun. Außerdem habe ich viel und gerne gestrickt“, erzählt Erna Westphal.

Eine bewundernswerte Dame, die noch mitten im Leben steht und wo die tägliche Lektüre zum Alltag gehört. Lüssow, ein kleines Dorf abseits vom Straßenverkehr, im Wandel und wo die Einwohner das ruhige Landleben und gute Nachbarschaft schätzen.

Von Roswitha Pendzinsky