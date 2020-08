Grimmen

Landesweit kann am 26. und 27. September naturnahe Gartengestaltung entdeckt und erlebt werden. An dem Wochenende wird in MV der „Tag der offenen Gartentür“ veranstaltet. Interessenten haben die Möglichkeit, ausgezeichnete grüne Refugien zu besichtigen und mit deren Besitzer über die ökologische Gartenbewirtschaftung zu fachsimpeln, lädt der Landschaftspflegeverband „Mecklenburger Endmoräne“, der die Fäden bei der Organisation dieser Aktion zieht, ein.

Wegen Corona auf den Herbst verschoben

Zum Besuch laden am 26. und 27. September mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnete Gärten ein. Anlass für die Ausrichtung des „Tags der offenen Gartentür“ ist das internationale „Natur im Garten“-Wochenende, um in ganz Europa die breite Öffentlichkeit auf naturnahe Gartengestaltung und ökologische Gartenbewirtschaftung aufmerksam zu machen. Traditionell wird es am letzten Juni-Wochenende veranstaltet. Auf Grund der Corona-Epidemie war dies in diesem Jahr jedoch nicht möglich. Es musste auf den Herbst verschoben werden.

Anzeige

18 Gärten zum ersten Mal bei Aktion dabei

Mehr als 650 Gartenbesitzerinnen und -besitzer in MV sind mit der „Natur im Garten“-Plakette bereits ausgezeichnet worden, teilt der Landschaftspflegeverband mit. Sie setzen damit ein Zeichen für umweltfreundliches Handeln. 50 von ihnen beteiligen sich am „Tag der offenen Gartentür 2020“, darunter 18 Gärten, die erstmals an der Aktion teilnehmen. „Keiner der ausgezeichneten Gärtner nutzt Torf, mineralische Düngemittel oder Pestizide“, beschreibt Matthias Bormann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes „Mecklenburger Endmoräne“, die Gemeinsamkeiten, die bei aller gestalterischer Vielfalt die 50 teilnehmenden Gärten miteinander verbinden.

Weitere OZ+ Artikel

„Jeder Garten weist mindestens fünf typische Naturgartenelemente, wie Wildstrauchhecken, Trockenmauern oder Blumenwiesen auf. Und alle Gärtner erfüllen mindestens fünf Kriterien einer ökologischen Bewirtschaftung. So bietet der Garten Pflanzen und Tieren Lebensraum und Nahrung im Garten. Und viele Garteninhaber bauen gesundes Obst, schmackhaftes Gemüse oder wohltuende Kräuter an.“

Anna und Jan Barkow stellen die Wasserburg Turow vor

In der nordvorpommerschen Region rund um Grimmen gehört unter anderen die Wasserburg Turow zu den Teilnehmern. Anna Barkow und ihr Mann Jan, die die Wasserburg bewirtschaften, heißen Interessenten am 27. September von 13 bis 18 Uhr willkommen. Sie haben das Projekt „Permadies“ initiiert, einen Gemeinschaftsgarten, in dem Enthusiasten gemeinsam nach den Grundsätzen der Permakultur gärtnern. Eine naturnahe Bewirtschaftung und der Verzicht auf Pestizide gehören zu den Prinzipien.

Besucher erfahren am „Tag der offenen Gartentür“, ob dieses vom Verein der Wasserburg vorangetriebene Projekt bereits Früchte trägt. Zudem werden für 16 Uhr eine Führung durch die Burg und über das Grundstück sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Art-Land-Hof bei Tribsees präsentiert sich

Über den Lebensraum Permakultur können sich Interessenten auch in Gremersdorf bei Tribsees informieren. Dort betreiben Anna und Josef Brandl einen Land-Art-Hof. Ob Blumen, Gemüse oder Feldfrüchte – ihr 5500 Quadratmeter großes Refugium, das sie konsequent im ökologischen Kreislauf bewirtschaften und zu dem auch Esel und Ziegen als Mistlieferanten gehören, kann am 26. September von 11 bis etwa 22 Uhr und am 27. September von 11 bis 17 Uhr in Augenschein genommen werden.

Vorgestellt wird zudem das Schutzgebiet Schreiadlerland & Nordvorpommersche Waldlandschaft. Außerdem können Hobbygärtner vor Ort Gartengeräte und Messer schleifen lassen.

Naturgarten „Alte Schule“ in Reinberg öffnet

Auch die Pforten des Naturgartens „Alte Schule“ in Reinberg stehen am Aktionswochenende für Besucher offen. Das verwilderte und brach liegende Areal am ehemaligen Schulhaus haben Nicole Lasch und Ingo Wittmann in ein romantisches, grünen Refugium verwandelt. Rosen, Stauden und Kräuter gedeihen in den Beeten. Zudem gibt es Handgemachtes für Leib und Seele wie Chutneys, Fruchtaufstriche und Liköre, Gefilztes und Getöpfertes.

Rundgang durch Gemüsegarten der SoLaWi Stralsund

In Duvendiek, Ortsteil der Gemeinde Niepars, laden Katy und Ingo Felgenhauer zum Rundgang durch den Gemüsegarten der SoLaWi Stralsund ein. Die Abkürzung steht für solidarische Landwirtschaft. Das Prinzip wird seit dem vergangenen Jahr auf der 3500 Quadratmeter großen Anbaufläche umgesetzt. Mehr darüber erfahren Interessenten am 27. September von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zum „Tag der offenen Gartentür 2020“ gibt es im Internet unter www.natur-im-garten-mv.de.

Von Udo Burwitz