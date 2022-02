Tribsees

Mit einer spektakulären Aktion wollen Klimaaktivisten am kommenden Sonntag für eine Verkehrswende protestieren. Die Aktionsgruppe „Bahnhof Tribsees“ will sich bei einer Protest- und Kunstaktion mit Spruchbändern über der A20 bei Tribsees nahe der Baustelle der Trebeltalbrücke abseilen. Die Aktivisten fordern eine sofortige Verkehrswende, mehr Schienenausbau in Mecklenburg-Vorpommern und ein Ende der Kriminalisierung ebendieser Aktionsform.

Die Aktions ist als Versammlung beim Landkreis Vorpommern-Rügen angemeldet worden. „Das zuständige Autobahn- und Verkehrspolizeirevier aus Grimmen wird dazu einen Polizeieinsatz mit eigenen und unterstützenden Kräften durchführen“, erklärt Jennifer Fischer, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Sie sagt weiter: „Während der Zeit der Versammlung wird die geplante und bereits bekannte Umleitungsstrecke aktiviert. Dadurch wird für alle Verkehrsteilnehmer ein strecken- und zeitintensiverer Umweg entstehen.“

Bundesweite Protestaktionen an Autobahnen

Inspirieren lassen sich die Aktivisten aus Vorpommern von anderen bundesweit aktiven Gruppen. Eine ähnliche Aktion hatte es vor einigen Wochen in der Nähe von Fulda gegeben. „Der offizielle Versammlungscharakter soll zeigen, dass solche Performance-Aktionen auf und über Autobahnen keine Straftaten darstellen“, heißt es in einer Ankündigung zur Aktion. Die Gruppe nehme Bezug auf Strafprozesse, bei denen Menschen wegen der Teilnahme an Versammlungen über Autobahnen vor Gericht stehen.

Vor dem Amtsgericht Lübeck wurde zuletzt wegen einer Aktion, an der auch der Greifswalder Henning Jeschke teilgenommen hatte, verhandelt. Er hatte sich mit anderen Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ mit Sekundenkleber an ein Flugzeug auf dem Flughafen Lübeck geklebt, um den geplanten Kurzstreckenflug nach München zu verhindern. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt.

Im September 2021 war Henning Jeschke im Regierungsviertel in Berlin im Hunger- und zuletzt auch im Durststreik. Er hörte erst auf, als ihm ein Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), damals noch Kanzlerkandidat, zugesagt wurde.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Verkehrswende ist ein längst überfälliger Schritt gegen eine weitere Belastung des Klimas. Dazu muss verstärkt ein Ausbau von Schienennetzen und ein Rückbau des Straßennetzes stattfinden. Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern ist die Abdeckung durch das Schienennetz katastrophal“, heißt es weiter. Zu viele Orte seien gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Kommentar zur Klima-Protestaktion an der A 20: Diplomatie scheint aus der Mode zu sein

„Für eine echte Verkehrswende muss dringend in einen flächendeckenden und gut getakteten ÖPNV investiert werden – ganz besonders in Mecklenburg-Vorpommern. Statt die Verkehrswende voranzutreiben, werden jedoch weiterhin Straßen ausgebaut, Flächen versiegelt und dafür Natur- und Lebensräume zerstört“, so der Vorwurf der Aktivisten.

Von Michaela Krohn