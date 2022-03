Rostock

Ob Wolgast, Stralsund und Rostock: Fast-Food-Fans stehen derzeit oft vor Tafeln mit abgeklebten Produktnamen: Kaffee, Desserts oder auch Burger und Salate sind in vielen Filialen ausverkauft. Seit einigen Wochen kämpfen die Franchise-Nehmer im Land mit fehlenden Lieferungen ihrer Produkte. Hintergrund sind technische Schwierigkeiten beim Duisburger Logistikunternehmen Havi Logistics GmbH, denn das liefert das komplette Sortiment an die Filialen.

An Stadtautobahn alles da, in Rostocker City nicht

„Dadurch kann es teilweise zu Beeinträchtigungen bei der Belieferung unserer Restaurants sowie in der Folge mancherorts auch zu ausverkauften Produkten kommen. Wir arbeiten mit allen Beteiligten daran, die Auswirkungen für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten“, teilt ein McDonald’s-Sprecher mit. Das Unternehmen könne keine genaue Auskunft darüber geben, welche Produkte genau in MV betroffen sind. „Das kann tatsächlich von Restaurant zu Restaurant verschieden sein.“

Das bestätigt sich auch in Rostock: Während an der Stadtautobahn alle Produkte seit ungefähr einer Woche wieder vorrätig sind, wie eine Mitarbeiterin mitteilte, fehlt es im innerstädtischen McDonald’s an einzelnen Salaten, Desserts und Getränken.

McDonald's-Filiale am Rostocker Universitätsplatz. Hier fehlen etliche Produkte. Quelle: Ove Arscholl

Frühstücksangebot in Stralsund und Grimmen „stark ausgehebelt“

Ein betroffener Unternehmer ist Mario Jaeckel, Franchisenehmer von vier Restaurants in Stralsund und an der A 20 bei Grimmen. „Es gibt massive technische Schwierigkeiten bei der Logistikfirma. Das ist eine riesige Herausforderung für uns, denn die Lieferungen sind wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was man bekommt. Sowas habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt“, berichtet er. In seinen McDonalds-Standorten sei vor allem „das Frühstücksangebot stark ausgehebelt worden.“ Er könne froh sein, dass noch kein Sommer sei, wenn das Frühstück stärker nachgefragt sei.

Anders als in einem normalen Café kann er die fehlende Burgersauce, Salat oder die Sojamilch nicht einfach schnell im Supermarkt kaufen gehen – denn das verfälsche das Produkt. „Es gab auch Restaurants in anderen Bundesländern, die ein paar Tage schließen mussten“, sagt er.

Den Schaden hätten letztlich die Restaurants. Er habe es auch am Umsatz gemerkt. „Das ist schon ärgerlich, aber es wird allmählich wieder besser“, sagt Jaeckel. Die Kunden seien oft verständnisvoll, aber es gebe auch welche, die sauer seien, wenn ihr Lieblingsburger nicht zu haben sei.

Kundin Sabine Berghold ist in Rostock bereits aufgefallen, dass das Spielzeugangebot für das "Happy Meal" sehr eingeschränkt ist. Quelle: Caroline Bothe

In der Rostocker Innenstadt zeigen viele Kunden Verständnis. Die 61-jährige Ina Stroh isst eher selten bei McDonald’s, aber auch ihr ist aufgefallen, dass viele Produkte durchgestrichen sind. Das hat ihr die Entscheidung nicht leichter gemacht. „Ich habe länger gebraucht, mich zu entscheiden.“ Sabine Berghold (40) fällt auf, dass beim Happy Meal für ihren Sohn nicht die ganze Spielzeugbandbreite vorhanden war: „Es sind zehn Tiere im Schaufenster zu sehen, aber es gibt nur vier zur Auswahl.“ Ute Pidnikowski (60) findet ihren Favoriten unter den Burgern. Aber sollte er doch mal ausfallen, nimmt sie es gelassen und weicht auf andere Angebote aus: „Dann bin ich auch mit Chicken Nuggets einverstanden.“

Was genau den Lieferengpass ausgelöst hat, darauf gibt Havi Logistics auf Nachfrage keine Antwort. Susanne Seiling, Sprecherin der Havi Logistics, bestätigt lediglich: „Aktuell steht Havi vor einer operativen Herausforderung.“ An der Lösung werde gearbeitet. Unbestätigten Medienberichten zufolge hat es einen Cyber-Angriff auf das Logistikunternehmen gegeben. Das würde zumindest die technischen Probleme, von denen betroffene Restaurants berichten, erklären.

Havi ist laut Bundesverband für Systemgastronomie der führende Logistik-Partner in der Food-Service-Branche. Allein in Europa beliefert das Unternehmen über 170 Kunden mit mehr als 15.000 Restaurants – wie zum Beispiel McDonald’s, Nordsee, KFC, Backwerk und Domino’s.

Von Caroline Bothe und Virginie Wolfram