Wer wird der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock? Der neue Kopf der Kammer soll am kommenden Montagabend auf der Sitzung der Vollversammlung in Rostock gewählt werden.

Der bisherige IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen war im Frühjahr 2019 von seinen Ämtern zurückgetreten. Madsen wollte sich damals auf seinen Wahlkampf zum Rostocker Oberbürgermeister konzentrieren; er hat die Wahl im Juni 2019 gewonnen.

Kandidieren Strupp und Grundke ?

Unbestätigten Informationen zufolge wollen die IHK-Mitglieder Klaus-Jürgen Strupp und Torsten Grundke für das IHK-Präsidentenamt kandidieren. Die Kammer selbst lässt dazu nichts verlauten. Sie könne die Namen „weder bestätigen noch dementieren“, sagte IHK-Sprecherin Sabine Zinzgraf auf OZ-Anfrage am Mittwoch. Auch Klaus-Jürgen Strupp und Torsten Grundke selbst wollten gegenüber der OZ keinen Kommentar zu einer möglichen Kandidatur abgeben.

Grundke ist Geschäftsführer des Media Markts in Stralsund; derzeit gehört er als Vizepräsident dem sechsköpfigen Präsidium der Kammer an. Strupp ist Geschäftsführer des Audi-Zentrums Rostock und Mitglied der IHK-Vollversammlung. Bekannt ist er auch als Stadionsprecher „Struppi“ beim FC Hansa Rostock.

Neuer Präsident wird bis 2022 amtieren

Die Frage, wie viele Kandidaten insgesamt ihren Hut ins Rennen werfen, sei laut IHK im Vorfeld der Wahl nicht zu beantworten. Noch auf der Versammlung am Montag könnten weitere Kandidaten vorgeschlagen werden oder sich selbst zur Wahl stellen, hieß es.

Für seine erste Amtsperiode war Madsen am 15. April 2013 zum IHK-Präsidenten gewählt und dann am 13. März 2017 für die zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der neue Präsident soll nun am Montag für die restliche Zeit dieser Wahlperiode bis zum März 2022 gewählt werden.

Madsens Vorgänger-Präsidenten bei der IHK zu Rostock waren Wolfgang Hering (2003 bis 2013) und Rolf Paarmann (1999 bis 2003). Zuvor hatten dieses Amt Udo Harten (1995 bis 1999) und Konsul Wilfried Hontschik (1990 bis 1995) inne. Die reguläre Amtsperiode beträgt fünf Jahre.

Von Axel Meyer