Gremersdorf

Einen Schaden von schätzungsweise 100 000 Euro richtete ein Brand am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Gremersdorf an. Ein Mähdrescher fing durch einen technischen Defekt, vermutlich einen Kabelbrand, bei den Arbeiten auf einem Feld Feuer und brannte aus. Der Acker wurde vom Feuer nicht beschädigt und kein Mensch kam zu Schaden.

Die Männer und Frauen aus den Freiwilligen Feuerwehren aus Gremersdorf, Vorland, Papenhagen und Franzburg rückten nach der Alarmierung unverzüglich aus. Doch als sie an der Unfallstelle eintrafen, hatten die Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes das Feuer bereits allein löschen können.

Carolin Riemer