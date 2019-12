Märkte und Musik zum Advent rund um Grimmen

Grimmen

Adventsmärkte und weihnachtliche Musik bestimmen die Veranstaltungen des Wochenendes.

Weihnachtsmarkt im ehemaligen Schullandheim

Zum 2. Bremerhäger Weihnachtsmarkt wird ins Homeland Bremerhagen eingeladen. Süße Leckereien, heiße Getränke und Kunsthandwerk – in diesem Jahr geht es thematisch Richtung Norden. Dänische Wildsuppe, Flammkuchen mit Lachs oder Speck werden ebenso angeboten wie Glögg, Met, norwegischer Schokoladenkuchen und schwedische Waffeln. Am Samstag wird der Markt um 15 Uhr vom Spielmannszug der Stralsunder Schützen Compagnie 1451 e.V. musikalisch umrahmt. Sonntag singt um 14.30 Uhr der Grimmener Stadtchor und anschließend ist der Spielmannszug noch einmal zu hören.

Weihnachtsmarkt Bremerhagen: Sonnabend 11-19 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr

Advent beim Kaufmann

Auf ihren Adventsmarkt in Grammendorf lädt am Sonnabend ab 14 Uhr Angela Matthies, die den Einkaufsladen im Ort betreibt, ein. Die Steppkes der Kita „Löwenzahn“ eröffnen den Nachmittag mit Weihnachtsliedern. Im Anschluss spielt der Posaunenchor aus Medrow auf und die „Little Lucky’s“ legen mit Linedance-Darbietungen eine kesse Sohle auf den Asphalt. Gegen 15.30 Uhr wird der Weihnachtsmann nebst Gattin erwartet.

Adventsmarkt Grammendorf: Sonnabend 14 Uhr

Nikolausmarkt in Elmenhorst

Für Sonnabend ab 16 Uhr haben die Elmenhorster wieder ihren Nikolausmarkt vorbereitet. Der Nikolaus selbst wird gegen 17 Uhr auf dem Festplatz an der Feuerwehr eintreffen und die Kinder mit prall gefüllten Nikolaustüten erfreuen. In der Feuerwehr gibt es eine Bastelstraße, und wer möchte, kann seine Kinder im weihnachtlichen Ambiente fotografieren lassen. Viele Vereine und Einrichtungen des Dorfes beteiligen unter der Leitung des Ortsvereins an der Gestaltung des Nikolausmarktes, der natürlich auch wieder Bratwurst, Glühwein und andere Leckereien bereithält.

Nikolausmarkt Elmenhorst: Sonnabend 16 Uhr

Schlagerstars im Kulturhaus

Zur traditionalen Weihnachtsgala wird am Sonnabend um 16 Uhr ins Grimmener Kulturhaus eingeladen. Daniella Rossini, Pia Malo, Olaf der Flipper und André Stade werden zu sehen und hören sein. Einige Karten für die Veranstaltung sind noch über die Ticket- und Informationshotline 038326-2424 erhältlich.

Weihnachtsgala, Kulturhaus Grimmen: Sonnabend 16 Uhr

Bläsermusik in Glewitz

Am 2. Advent um 14 Uhr spielt der Posaunenchor Medrow in der St. Margarethenkirche zu Glewitz Adventslieder zum Mitsingen. Im Anschluss sind alle zum Adventskaffee ins Pfarrhaus eingeladen.

Bläsermusik, Kirche Glewitz: Sonntag 14 Uhr

Von Almut Jaekel