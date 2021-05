Greifswald

Am 18. Mai entscheidet der Stiftungsrat über die Nachfolge von Uwe Schröder als Leiter des Pommerschen Landesmuseums. Der Geschichtslehrer und promovierte Historiker leitete ab 1995 den Aufbaustab und wurde Gründungsdirektor. Schröders Vertrag wurde zwei Jahre über den regulären Rentenbeginn bis zum 20. April 2021 verlängert. Bisher konnte sich die Findungskommission nicht auf einen Nachfolger einigen. Zu den zwei Dutzend Bewerbern in dem nichtöffentlichen Verfahren gehören nach OZ-Informationen vor allem Museumsleute, aber auch einige Historiker (zu den Kriterien siehe Kasten).

Nachdem Schröder in der OZ die laut Stiftungsratschef Arthur König falsche Meldung verbreitete, dass es eine Neuausschreibung geben wird, wurde der erste Bewerbername öffentlich. Der alternative Nobelpreisträger Michael Succow setzt sich für den Historiker Prof. Haik Porada, den Vorsitzenden der Historischen Kommission für Pommern, ein. Unterstützung kam sofort von Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann (SPD).

Vier Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des Museums, die Professoren Thomas Stamm-Kuhlmann, Matthias Niendorf und Rafał Makała, sowie Ralph Gleis kritisieren in einer Erklärung, dass durch die Äußerungen Succows und Dahlemanns versucht werde, in ein nicht-öffentliches Stellenbesetzungsverfahren einzugreifen. „Ich würde als Historiker davon Abstand nehmen, mich über den geeigneten Direktor für ein Naturkundemuseum zu äußern“, fügt Thomas Stamm-Kuhlmann eine Spitze gegen den Biologen Succow hinzu. Für Prof. Jürgen Kohler ist indes Uwe Schröder derjenige, der mit unwahren Behauptungen Vertrauensbruch beging. Er wird die Pommersche Landsmannschaft am 18. Mai im Stiftungsrat vertreten. Mit der Ankündigung der Neuausschreibung habe Schröder suggeriert, dass es keine geeigneten Bewerber gebe. Erst darauf habe Succow reagiert, weil er auch ohne das Schrödersche Insiderwissen wusste, dass sich der seiner Ansicht nach beste Kandidat beworben hatte.

Weder Succow noch Dahlemann sind Mitglieder der Historischen Kommission. Aber der Greifswalder Geschichtsprofessor Michael North nimmt das über 60-köpfige Gremium als Ganzes auf Korn. Ihr gehören emeritierte Greifswalder Professoren wie Karl-Heinz Spieß (Mittelalter), Werner Buchholz (pommersche Geschichte und Landeskunde), Horst Wernicke (Hansegeschichte) und Thomas Stamm-Kuhlmann (Neueste Zeit) an.

Patrick Dahleman ist für Porada Quelle: Tilo Wallrodt

Professor Michael North greift die Historische Kommission an Quelle: Anne Ziebarth

North glaubt, dass die Historische Kommission und die mit Sitz im Stiftungsrat vertretene Landsmannschaft „die weitere Entwicklung und Gestaltung dieses großartigen Museums nicht interessiert. Ihr ginge es nur um die Besetzung des Direktorpostens mit einem „Pommern“. „Das würde die erfolgreiche Aufbauarbeit der letzten 25 Jahre am Museums- und Wissenschaftsstandort Greifswald ebenso gefährden wie die intensive Zusammenarbeit mit den polnischen und skandinavischen Partnern. Laut North beherrschten die Mitglieder die polnische Sprache nicht und dächten in den Grenzen der preußischen Provinz Pommern von 1937.

Hinterpommern und ein Teil Vorpommerns gehören seit 1945 zu Polen. North bezeichnet die Kommission und ihre Mitglieder als Ewiggestrige, laut Duden Personen, die in ihren Ansichten rückständig sind und bleiben.

Poradas Name wird nicht genannt, aber im Kontext wird klar, dass North davon ausgeht, dass er das Museum stärker in Richtung pommerscher Geschichte und Kultur ausrichten würde. An Schröder hatte es in seiner Amtszeit u. a. Kritik gegeben, weil er sich gegen eine Übernahme Schloss Ludwigsburgs aussprach und es keine Ausstellungen zum 200. Geburtstag von Otto von Bismarck 2015 und zum 250. Geburtstag von Ernst Moritz Arndt 2019 gab.

Als Ort der Kunst der Romantik konnte sich das Museum indes national und international profilieren. Die im Bau befindliche Galerie der Romantik kann helfen, diese Stärke auszubauen. „Greifswald hat sich in den letzten zehn Jahren als eines der führenden Kunstmuseen in Deutschland profiliert und ist international bekannt geworden“, bestätigt der Kunsthistoriker Florian Illies, der gerade an einer Friedrich-Biografie arbeitet. „Hier wird eine originelle und substanzielle kuratorische Arbeit geleistet, die Menschen begeistert.“ Auf keinen Fall dürften diese großartigen Erfolge gegen das zweite Standbein des Museums, die Landesgeschichte, ausgespielt werden.

Der heute vor allem in Sassnitz lebende Mäzen und Kunstkenner Christoph Müller hat dem Landesmuseum etwa 400 Werke dänischer Malerei und Grafik des 19. und 20. Jahrhunderts geschenkt. Sie sollen in der Galerie der Romantik gezeigt werden.

Mäzen Christoph Müller unterstützt Kritik von North

„Michael North hat sehr treffend formuliert“, unterstützt Christoph Müller dessen Kritik an der Historischen Kommission. Er lobt die Arbeit der Kunsthistorikern Birte Frenssen, die großartige, viel beachtete und sehr gut besuchte Ausstellungen organisierte.

„Caspar David Friedrich ist der einzige wirklich berühmte Pommer“, stellt Müller fest. Greifswald habe sechs Friedrich-Werke. „Dazu kommen 75 Zeichnungen, mehr als jedes andere Museum.“ Er schätze die landesgeschichtliche Abteilung des Museums und diese sei auch wichtig, betont Müller. „Aber Caspar David Friedrich und die Kunst der Romantik sind das Alleinstellungsmerkmal. Mit diesem Bestand muss das Museum werben, und das weit über Pommern hinaus.“ Für die Schrödernachfolge sei nur geeignet, wer Erfahrungen als Ausstellungskurator besitze, wisse wie Objekte im Museum präsentiert und beleuchtet würden, verstehe, wie ein Leihverkehr mit anderen Häusern funktioniere, ein Netzwerk mit anderen Museen im In- und Ausland aufbauen könne sowie das Charisma und die nötige politische Sensibilität besitze, dieses Netzwerk zu bedienen und zu pflegen.

Birte Frenssen bekommt viel Lob für ihre Arbeit Quelle: P.Binder

Christoph Müller (vorn) mit Uwe Schröder Quelle: P.Binder

Kommission: Wir kooperieren mit Polen in jeder Hinsicht

„Die Kommission ist keinesfalls gegen die Galerie der Romantik“, hält Nils Jörn dagegen. Der Stadtarchivar von Wismar ist stellvertretender Vorsitzender der Historischen Kommission.

Nils Jörn Quelle: Nicole Hollatz

„Ich verstehe nicht, warum Michael North einen Gegensatz des Romantikschwerpunktes mit der Landesgeschichte konstruiert“, ergänzt Gerd Albrecht. Der Leiter des Barther Vinetamuseums ist Mitglied des Vorstandes der Kommission. Natürlich sei die Kunst der Romantik der wohl bedeutendste Beitrag, den Pommern in der Kulturgeschichte geleistet habe. Aber in einem Europa der Regionen sei die Beschäftigung mit regionaler Geschichte wichtig. „Mit Haik Porada könnten die Defizite der letzten Jahre in diesem Bereich ausgeglichen werden.“

Kommission: Michael Norths Äußerungen sind unverfroren

Haik Porada verstehe es, Menschen zusammenzubringen, betont Nils Jörn. „Dass uns Michael North als Ewiggestrige bezeichnet, ist unverfroren“, sagt er. Mindestens die Hälfte könne Polnisch zumindest lesen. Gemäß dem Satzungsauftrag befasse sich die Kommission mit der pommerschen Geschichte von der Ur- und Frühgeschichte bis heute. Es gebe viele Schnittmengen mit dem Auftrag des Landesmuseums. Dieses werde darum aus den gleichen Töpfen des Landes und des Bundes gefördert.

„Wir sind in den Beiräten polnischer Zeitschriften aktiv, veranstalten gemeinsame Tagungen in Polen wie in Deutschland und arbeiten seit Jahrzehnten bei Publikationen wie aktuell dem Pommerschen Klosterbuch zusammen“, sagt Jörn. Polen, Schweden, Dänen und Österreicher gehörten zu den Mitgliedern, jedes Jahr würden es mehr. Auch die Kontakte mit skandinavischen Partnern seien intensiv.

Von Eckhard Oberdörfer