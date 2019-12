Mal traditionell, mal modern: Jedes Jahr ein neues Krippenspiel in Reinberg

Reinberg

Es begab sich aber zu der Zeit... So beginnt die Weihnachtsgeschichte, die alljährlich in den Kirchen am Heiligabend aufgeführt wird. Auch in Reinberg. Seit Mitte November proben die insgesamt 21 Mitwirkenden unter der Regie von Petra Bohl das diesjährige Krippenspiel, zu dessen Aufführung um 17 Uhr eingeladen wird.

Seit 1993 erfreuen Petra Bohls Inszenierungen der Weihnachtsgeschichte zahlreiche Gäste im Reinberger Gotteshaus. Die 59-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann in dem Ort wohnt, ist seit dem Jahr als Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirchengemeinde Reinberg tätig. Seit 1996 als Katechetin. „Die Ausbildung habe ich gleich 1993 begonnen und nebenberuflich absolviert – als Mutter von drei kleinen Kindern“, erzählt sie. Jetzt gibt sie Christenlehre in Reinberg und Brandshagen – für Erst- bis Viertklässler und in einer zweiten Gruppe für Fünft- und Sechstklässler. Und auch zum Mutter-Kind-Kreis lädt Petra Bohl ein, die in der Kirchengemeinde Reinberg angestellt ist.

Petra Bohl beim Martinstag in der Reinberger Kirche. Quelle: privat

Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest und auch auf den Martinstag gehören zu den jährlichen Höhepunkten in der Kirchengemeinde. Entsprechend viel Herzblut steckt Petra Bohl in die jeweiligen Inszenierungen. „Das Krippenspiel schreibe ich beinahe jährlich um“, erzählt die Reinbergerin. So würden die Gäste mal ein traditionelles Krippenspiel zu sehen bekommen, aber auch mal ein modernes, eines mit aktuellem Bezug. „In diesem Jahr habe ich auf eine ältere Inszenierung zurückgegriffen, musste es aber entsprechend der Anzahl der Mitwirkenden anpassen“, erzählt die Reinbergerin.

21 sind es in diesem Jahr, die die Weihnachtsgeschichte um 17 Uhr in der Reinberger Kirche spielen. „Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehören zu den Mitwirkenden. Darunter sind Erwachsene, die schon bei mir in der Christenlehre waren und inzwischen gar nicht mehr in der Kirchengemeinde wohnen“, erzählt sie. Der Josef-Darsteller sei einer von ihnen. „Maria und Josef werden immer von Erwachsenen gespielt. Die Jüngsten sind Engel. Und wir haben in diesem Jahr viele Engelchen“, berichtet die Katechetin, die auch ehrenamtlich im Posaunenchor musiziert und in diesem Jahr ebenfalls beim Krippenspiel spielt. Ebenso wie Uwe Hildebrandt, Flötist am Theater Vorpommern. „Darüber freue ich mich besonders“, sagt sie.

Am Freitagabend hat die Generalprobe stattgefunden. „Es hat recht gut geklappt“, erzählt die 59-Jährige, die zwischen den Festtagen – am 28. Dezember – ihren runden Geburtstag feiert. Erstmal aber liegt ihr Hauptaugenmerk auf dem Krippenspiel in dem über 800 Jahre alten Gotteshaus.

Die Kirche in Reinberg. Das Langhaus stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der Turm wurde im 14./15. Jahrhundert der Westwand vorgelegt. Quelle: Anja Krüger

Dessen Langhaus stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der Turm wurde im 14./15. Jahrhundert der Westwand vorgelegt, die Sakristei an der Chorwand im 15. Jahrhundert angebaut. Während der Restaurierungsarbeiten von 1973 bis 1989 wurde eine mittelalterliche Ausmalung entdeckt und freigelegt. Sie zeigt den Weltenrichter, dem Schwert und Lilie als Symbole für Strafe und Gnade aus dem Mund wachsen. Auf dem Schoss trägt er den gekreuzigten Christus.

Die Kirche mit der uralten Reinberger Linde – es wird vermutet, dass sie noch älter ist als die Kirche – und dem spätmittelalterlichen Sühnestein bildet mit der Pfarrscheune, dem Landpfarrhof und dem Pfarrhaus ein eindrucksvolles Ensemble, das den Ortskern prägt.

Krippenspiele in der Region Krippenspiele werden am 24. Dezember vielerorts in den Kirchen der Region aufgeführt. Eine Übersicht: Grimmen, Marienkirche, 15.30 Uhr Grimmen, Hoffnungskirche, 16 Uhr Reinberg, 17 Uhr Abtshagen, 13,30 Uhr Glewitz, 15.30 Uhr Horst, 16 Uhr Brandshagen, 17 Uhr Reinkenhagen, 16 Uhr Kreutzmannshagen, 15 Uhr Vorland, 14 Uhr

Von Anja Krüger