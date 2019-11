Malwerkstatt Tribsees für Inklusionsarbeit geehrt

Tribsees

Die von Renate und Andreas Rittmeier 2018 in der Trebelstadt gegründete und geleitete Malwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Tribsees ist in der Rendsburger Christkirche mit dem Inklusionspreis der Lutherischen Kirche in Norddeutschland geehrt worden. Der mit 3500 Euro dotierte Preis war 2015 vom „Netzwerk Kirche inklusiv“ im Bereich der Nordkirche ins Leben gerufen worden. Mit der Ehrung soll das Engagement von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und diakonischen Einrichtungen um die Entwicklung einer inklusiven Praxis gewürdigt werden.

Überraschung mit Freudentränen

Für die beiden Geehrten war es eine Riesenüberraschung. „Wir sind nach Rendsburg gefahren in dem Glauben, uns dort mit anderen Menschen austauschen zu können“, sagt Renate Rittmeier. „Und dann erhielten ausgerechnet wir den 1. Preis von Bischof Gothart Magaard überreicht.“ Da flossen schon ein paar Tränchen vor Freude bei Renate Rittmeier.

Jury sieht Hoffnungszeichen für das Miteinander

Doch die Jury war sich einig gewesen, hatte besonders das kreative Miteinander von Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung sowie mit und ohne Migrationshintergrund in der Malwerkstatt überzeugt! Die Juroren fanden es äußerst gelungen, dass der ehemalige Schleckerladen in Tribsees gerade in einem strukturschwachen ländlichen Raum zu einer Kreativwerkstatt für ganz verschiedene Menschen geworden ist. Für die Juroren ein Hoffnungszeichen für ein gelingendes Miteinander.

Angebot, um in Kontakt zu kommen

Und genau das ist es, was da in der Malwerkstatt passiert, folgt man Detlef Huckfeldt, „Familie Rittmeier unterbreitet den Tribseesern ein Angebot für Kinder, Senioren und geflüchtete Menschen, miteinander in Kontakt zu kommen, und erreicht eine vielfältige gesellschaftliche Bandbreite, bis hin zu Menschen, die nicht unbedingt der Kirche angehören“, sagt der Pastor der Tribseeser St. Thomas Kirche.

Den Zusammenhalt stärken

Natürlich wird in der Malwerkstatt gebastelt, gemalt und getöpfert. Einmal im Jahr werden die Ergebnisse der Arbeit in einer Ausstellung gezeigt. „Doch die Kunst ist dabei für unser Konzept vielmehr ein Medium“, sagt Renate Rittmeier. Ein Medium, das die Moderation bei Problemen ebenso unterstützt wie das Konflikttraining. „Konflikte, wie sie etwa im Alltag zwischen Jung und Alt entstehen, ebenso wie im Zusammenleben von Einheimischen und Ausländern auftreten und die gelöst werden müssen“, sagt die 58-Jährige und betont: „Es geht auch darum, den Zusammenhalt der Menschen zu stärken.“

Bald wird sich zweimal wöchentlich getroffen

Das Projekt finanziert sich über die Unterstützung durch die Kirchengemeinde und den Tribseeser Arbeitskreis Asyl, und manchmal, wenn es knapp wird, auch durch über die kleine Erwerbsunfähigkeitsrente von Renate Rittmeier. „Die 3500 Euro Preisgeld sind uns dabei eine große Hilfe“, sagt sie. Und weiß: „Das reicht gut zehn Monate für die Miete des einstigen Schleckerladens.“ Rittmeiers betreiben die Malwerkstatt in ehrenamtlichem Engagement.

Eine gute Nachricht für alle, die die Malwerkstatt als regelmäßigen Treff nutzen. Und das sind inzwischen so viele, dass der Freitag für die wöchentliche Zusammenkunft nicht mehr ausreichen wird. „Wir wollen ab nächstem Jahr den Donnerstag zusätzlich anbieten.“

