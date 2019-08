Grimmen

Hereinspaziert, hereinspaziert: So heißt es am Donnerstag- und Freitagabend in dem Zirkuszelt auf dem Sportplatz bei der Sporthalle „Südwest“ in Grimmen. Insgesamt rund 200 Artisten, Jongleure, Clowns, Seiltänzer und Fakire – alle im Grundschulalter – verzaubern an zwei Abenden ihr Publikum.

Seit Montag sprechen die Mädchen und Jungen der Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ über kaum etwas anderes, als über das Zirkusprojekt mit dem Kinderzirkus Aron aus Berlin. Am vergangenen Sonnabend hat dieser sein blau, gelbes Zelt auf dem Sportplatz aufgeschlagen. In einem Schnellkurs lernen die Kinder unter anderem, eine menschliche Pyramide zu bauen, sich auf ein Nagelbrett zu legen, zehn Hula-Hoop-Reifen auf einmal um die Hüfte kreisen zu lassen oder sogar Feuer zu spucken. „Ursprünglich war dieses Projekt geplant, um unseren Anbau feierlich zu eröffnen. Das hat leider nicht geklappt“, sagt Schulleiterin Birgit Mietzner. Der Anbau ist noch nicht fertig, einen festen Termin für die Fertigstellung gibt es noch nicht (die OZ berichtete).

In vier Stunden zum Artisten, Jongleur und Feuerspucker

Dafür ist das Zirkusprojekt ein voller Erfolg. Nur insgesamt vier Stunden Training liegen hinter den Mädchen und Jungen. Das Ergebnis: Ein rund 90 minütiges unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, das sich sehen lassen kann, wie die Generalprobe der Erst- und Viertklässler am Donnerstagvormittag zeigt. Souverän führt Viertklässlerin Lara durchs Programm. Bei den einzelnen Attraktionen läuft nicht alles glatt. Hier und da will der rote Plastikteller nicht auf dem Stab tanzen oder eine Hebefigur nicht im ersten Anlauf klappen. „Das ist gar nicht schlimm, dafür machen wir ja die Generalprobe“, macht Sandra Sperlich vom Zirkusteam den Kindern Mut für den Abend.

Und auch der Stimmung bei der Generalprobe tut dies keinen Abbruch. Mit tosendem Applaus zollen die Zweit- und Drittklässler sowie die Lehrerinnen, die bei der Generalprobe das Publikum sind, jeder Darbietung Respekt. „Es ist erstaunlich, was die Kinder hier zeigen. Viele haben mich wirklich überrascht“, sagt die Schulleiterin total begeistert und auch ein wenig gerührt.

Zirkus in vierter Generation

Seit rund 15 Jahren tourt der Familienzirkus zu Schulen in ganz Deutschland. „Wir sind alle von klein auf an beim Zirkus. Einige von uns haben auch die Artistenschule in Berlin besucht“, erzählt Jamie Sperlich. Sie gehört zur dritten Generation der Zirkusfamilie. „Meine Großeltern haben ihn gegründet“, erzählt die junge Frau. Insgesamt elf Familienmitglieder, davon neun Erwachsene, gehören zum Team. Erst zwei Jahre alt sei das Jüngste. Die größte Herausforderung sei es, sagt sie, das Talent jedes einzelnen Kindes herauszukitzeln. „Ich denke, viele Eltern werden erstaunt und überrascht sein, was ihr Kind zeigt“, ist sie überzeugt.

Hereinspaziert, hereinspaziert

Eingeladen zur Vorstellung sind aber nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister der Grundschüler, sondern alle Zirkusfans. Während die Vorstellung am Donnerstag (22. 8.) um 18 Uhr beginnt, präsentieren am Freitag ab 17 Uhr die Zweit- und Drittklässler ihr Programm. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Von Anja Krüger