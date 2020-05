Miltzow

Sachbeschädigung, Diebstahl, Flucht: Gleich mehrfach beschäftigte ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Sundhagen am Mittwoch die Polizisten des Grimmener Reviers.

Erstmals an diesem Tag machte der polizeibekannte Mann gegen 13.45 Uhr auf sich aufmerksam. Eine Hinweisgeberin informierte die Polizei darüber, dass er Suizidabsichten geäußert hatte.

2,8 Promille intus und trotzdem noch Durst

Die eingesetzten Polizisten trafen den Mann, der nach Einschätzung der Beamten stark alkoholisiert war, in seiner Wohnung an. Ein hinzugezogener Arzt entschied, dass er keine Gefahr für sich selbst darstellte und in der eigenen Wohnung bleiben dürfe.

Bis kurz nach 20 Uhr hörten die Polizisten des Grimmener Reviers dann nichts von ihm. Bis eine Nachbarin die Polizei verständigte, weil der 41-Jährige ihre Wohnungstür eingetreten hatte. Nur wenig später wurde den Polizisten dann bekannt, dass er an der Tankstelle in Miltzow drei Flaschen Wein stehlen wollte. Dort schnappten die Polizisten den Sundhagener und nahmen ihn in Gewahrsam. 2,8 Promille hatte er zu diesem Zeitpunkt intus.

Endstation Krankenhaus-West

In der Arrestzelle fühlte er sich dann schließlich unwohl, klagte über Übelkeit, woraufhin die Polizisten den Rettungsdienst verständigten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes begleitete ein Funkstreifenwagen vorsorglich den Rettungswagen auf dem Weg nach Stralsund ins Helios-Krankenhaus am Sund. Weil ihm wohl aber auch diese Beherbergung missfiel, büxte er aus.

Später schnappten Polizisten ihn dann beim Einkaufszentrum „Strelapark“ und „vermittelten“ ihm einen Aufenthalt im Krankenhaus West in Stralsund, in dem er die Nacht verbringen „durfte“.

Von Anja Krüger