Mann nach Auffahrunfall in Grimmen verletzt

Grimmen

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen mussten die Polizisten aus dem Revier in Grimmen am Dienstagnachmittag um 15 Uhr ausrücken. Nachdem der 64 Jahre alte Fahrer eines Renaults in der Tribseeser Straße am Abzweig zum Rewe-Supermarkt halten musste und auch der nachfolgende Fahrer (69) eines Opels bremste, fuhr eine Frau (57) aus Süderholz mit ihrem Seat auf die haltenden Fahrzeuge auf.

Der Opelfahrer aus Tribsees wurde bei dem Unfall verletzt und musste in der Klinik behandelt werden. An den Autos entstand insgesamt ein geschätzter Schaden von etwa 5500 Euro.

Von Carolin Riemer