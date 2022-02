Mannhagen: Bäume im Moorgebiet ziehen zu viel Wasser

Mannhagen

Strahlender Sonnenschein, gefrorene Grashalme und das watschelnde Geräusch von rund 30 Menschen, die im Mannhagener Moor unterwegs sind. Viel schöner hätte sich eines der ältesten Naturschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommerns am Wochenende nicht präsentieren können. Doch der Schein trügt. Es braucht ein großes Engagement, um diesen wichtigen Lebensraum für verschiedenste, seltene Tierarten erhalten zu können. Dementsprechend begeistert waren die Organisatoren des Arbeitseinsatzes, dass sich so viele Helfer auf den Weg nach Mannhagen machten.

Die Besonderheiten und Gefahren des Mannhagener Moors

Mooriger Boden – wichtig für viele seltene Tierarten. Quelle: Raik Mielke

Das Mannhagener Moor wurde – aufgrund seiner für den Nordosten einzigartigen Tagfalterfauna – bereits im Jahr 1938 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und 1984 erweitert. Aufgrund seiner hochmoorartigen Vegetation ist es Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, die in Mecklenburg-Vorpommern nur noch selten vorkommen. Um die schützenswerte Flora und Fauna offener Moorstandorte zu fördern, engagiert sich die Greifswalder Succow-Stiftung seit 2011 auf dieser aus dem Nationalen Naturerbe übertragenen Fläche.

Im Frühjahr führt die Succow-Stiftung zusammen mit Freiwilligen regelmäßig praktische Pflegemaßnahmen im Gebiet durch. So auch am vergangenen Wochenende. Durch die Entwässerung des Mannhagener Moores ist dort reichlich junges Gehölz aufgewachsen. Dieses muss in entwässerten Regenmooren in regelmäßigen Abständen geschnitten oder entfernt werden, um die dort vorkommenden lichtbedürftigen Arten wie Wollgras, Sonnentau oder den seltenen Hochmoor-Perlmuttfalter zu erhalten.

Die Besonderheit des Mannhagener Moores – es ist ein regenwassergenährtes Gebiet. Und eben dieser fehlte in den Jahren 2018 bis 2020 in großen Mengen. „Ich denke, in diesem Zeitraum haben wir rund einen halben Meter an Wasser verloren“, sagt Dr. Nina Seifert und erklärt: „Darum ist es sehr wichtig, weitere bedrohende Faktoren durch solche Arbeitseinsätze zu vermindern.“

Junges Gehölz muss regelmäßig entfernt werden

Mit der Astschere machten sich rund 30 Helfer des Arbeitseinsatzes im Mannhagener Moor an die Arbeit. Es galt, Birkentriebe abzuschneiden. Quelle: Raik Mielke

Und eben aus diesem Grund kamen die Helfer des Arbeitseinsatzes mit Astscheren in das Moorgebiet. „Es geht heute darum, die vielen kleinen Gehölztriebe aus dem Moorgebiet zu entfernen. Würde man sie einfach wachsen lassen, würden sie die Austrocknung des Gebietes weiter vorantreiben“, erklärt Seifert.

Das Moorgebiet bei Mannhagen hat eine Größe von rund 57 Hektar. Aufgegliedert ist es in ein Regen- und Waldmoor. In diesem feuchten Areal gibt es seltene Arten, wie den Mittleren Sonnentau, das Weiße Schnabelried, die Blumenbinse, diverse Torfmoose, den Hochmoor-Perlmuttfalter oder die Große Moosjungfer. Im Jahr 2011 wurde das Gebiet als „Nationales Naturerbe“ vom Bund an die Succow-Stiftung übertragen. Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde kümmert sich die Stiftung um den Erhalt und die Regeneration dieses – durch Entwässerung und Torfabbau stark gestörten – nährstoffarmen Moores mit einer Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten.

Die Natur vor der eigenen Haustür gilt es zu schützen

Idyllisch, aber immer noch vom Aussterben bedroht – das Moorgebiet in Mannhagen. Quelle: Raik Mielke

Und sichtlich vielen Naturliebhabern liegt der Erhalt des Gebietes sehr am Herzen. „Wir sind absolut begeistert, dass so viele Leute heute zum Arbeitseinsatz gekommen sind“, sagt Dr. Nina Seifert bei der kurzen Eröffnungsrede. Anschließend ging es für die rund 30 Helfer direkt ins Moor. Gummistiefel auch bei frostigem Wetter ein absolutes Muss. Drei Stunden lang wurden so hunderte Baumtriebe entfernt. Nebenbei erfuhren die Teilnehmer viel über die verschiedensten – überaus seltenen – Pflanzen und Tierarten. Ein Hochmoor-Perlmuttfalter – ein sehr farbenfroher Schmetterling – konnte im Winter natürlich nicht gesichtet werden. Dennoch sorgte der Arbeitseinsatz gewiss dafür, dass sich diese Art auch in Zukunft im Mannhagener Moor wohlfühlen kann.

„Wenn man vor der eigenen Haustür schon solch ein schützenswertes Moorgebiet hat, kann man auch mal drei Stunden seiner Freizeit opfern und hier ein wenig mit anpacken“, findet Christin Baumann. Die 43-jährige Greifswalderin nahm gemeinsam mit ihren beiden Kindern an der Aktion teil.

Und während so mancher Naturfreund immer noch die Birkentriebe abschnitt, genossen andere schon eine wärmende Suppe oder nahmen an einer spannenden und überaus informativen Führung durch das Moorgebiet teil.

Von Raik Mielke