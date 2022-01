Marienkirche Grimmen: Nach Einbau des Westportalfensters  folgen moderne Pläne

Grimmen

Die Turmhalle wird in neuem Licht erstrahlen – Denn das Fenster im Westportal der Grimmener Marienkirche wurde in den vergangenen Tagen ausgewechselt. Der dunkle Eintritt in das Gotteshaus soll damit erhellt werden. Doch die Pläne für die Turmhalle reichen noch weiter.

Trotz Wind und Nieselregen wollte Tanja Schölzel die Gelegenheit zum Einbau nicht verstreichen lassen und ist persönlich aus Berlin angereist, um die Arbeiten zu unterstützen. „Man weiß ja nie – wenn das Wetter schlechter wird, hätten die Arbeiten verschoben werden müssen, das Gerüst müsste länger stehen. Deshalb bin ich als Unterstützung dabei“, erklärt Schölzel. Seit ihrer Lehre war die Glasmalerin nicht mehr auf Montage.

Einbau der Fenster ist nicht so einfach

Nun steht sie selbst auf dem Gerüst und erklärt: „Eigentlich arbeite ich in der Werkstatt und habe die Elemente für die Fenster zusammengesetzt und verbleit.“ Nach den Entwürfen von Thomas Kuzio – der die gesamten Kirchenfenster der Marienkirche in neuem Design konzipiert hat – wurde das Fenster des Westportals mit der Airbrush-Methode bemalt, verbleit, verkittet und die einzelnen Elemente zusammengesetzt.

Glasmalerin Tanja Schölzel mit einem Teil des Rosettenfensters für das Westportal der Marienkirche aus der Berliner Glaswerkstatt. Quelle: privat

Der Einbau sei nicht ganz einfach, denn „gerade die Bögen und Zwickel haben keinen Anschlag. Da muss man behutsam in Kleinarbeit vorgehen, damit nichts passieren kann“, weiß die Meisterin. Bevor die Glasmalerin die Fenster auf die Werkbank bekam, wurden die Scheiben in Paderborn produziert.

Ein letzter Meilenstein der Renovierungsarbeiten

Währenddessen beobachtet Pastor Wolfgang Schmidt die nächste vollendete Sanierungsetappe und erklärt freudig: „Ein großer Schritt und womöglich ein letzter Meilenstein der Renovierungsarbeiten an der Marienkirche. Es ist ein besonderer Einbau.“ Zuvor wurden bereits die neuen Fenster im Mittelschiff, dem Raum der Stille und der Mauritiuskapelle erneuert und eingeweiht. „Die alten, teilweise durchlöcherten Fenster haben eine sehr düstere Atmosphäre erzeugt. Wenn man jetzt in der Kirche ist, hat man durch die enorme Wandlung durch die Farbspiele und dem Licht, gar kein Gespür mehr dafür, wie es hier früher war“, weiß der Pastor.

Zu dem neutralen Weiß und dem dunklen Holz kommen seit dem Einbau flammendes Orange, leuchtende Blautöne, wärmende gelbe Tupfen, die sich an Wänden und Pfeilern der Kirche widerspiegeln. Eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Durchatmen einlädt, wie der Pastor beobachtet hat.

Die Bedeutung der Fenster verdeutlicht Glaskünstler Thomas Kuzio Glasmaler Thomas Kuzio betonte im Vorfeld bereits, dass die Fensterrosette über dem Eingangsportal der Marienkirche ein gestalterischer Höhepunkt wird. Auch wenn das Wirkungsfeld räumlich eingeschränkt sei, so soll das Fenster eine starke farbige Kraft entfachen, die auf den Besucher einstimmend und nachhaltig wirken wird. Nach dem Wechsel der verbliebenen Fenstern der Turmhalle wird dem Glasmaler ein besondere Würdigung zuteil – alle Entwürfe zur Gestaltung der neuen Kirchenfenster wurden von dem Sommersdorfer konzipiert. Zur Bedeutung der Kirchenfenster schreibt der Künstler: Eine Kirche wird vor allem durch seine bestehenden Lichtverhältnisse zum sakralen Raum. In dem gewandelten Tageslicht, dem farbigen Licht der Glasmalereien, haben Menschen seit jeher etwas Besonderes gesehen und es dem Göttlichen zugesprochen. Für eine authentische und dem Gotteshaus entsprechender Wirkung hat sich der Glaskünstler die Opalkunstverglasung verwendet.

Und diese Erleuchtung soll nun auch der Eingang der Kirche erhalten. Nicht allein durch die neuen Fenster, sondern: „Das Farbspiel und Licht wird an der weißen Wand gegenüber in neun Spiegelelementen aufgefangen, reflektiert und verstärkt“, berichtet Schmidt über die weiteren Pläne und beschreibt: „Das wird ein Eintreten in einer völlig anderen Form. So eine moderne Fläche ist in keiner Kirche in der Umgebung zu finden und wird eine enorme Aufwertung.“

Denkmalpflege musste von moderner Idee überzeugt werden

Nach dem Einbau der Orgel wurde die einst große, offene Eingangshalle beengt. Um das Instrument zu schützen, wurde eine Wand eingezogen, die spärlich verkleidet wurde und den Besuchern beim Eintreten kein willkommenes Gefühl vermittele. „Diese hohe kahle Wand war kein schöner Anblick und beim Reingehen sind viele Menschen durchgehuscht. Es veränderte den Eindruck des Gotteshauses. Doch das wird sich ändern“, weiß Schmidt.

Auch der Kirchgemeinderat musste sich Gedanken zu der Spiegelfläche machen. Doch bleib der Schritt in die Moderne die beste Alternative, um die Orgel zu schützen und die Halle offener und freundlicher zu gestalten. „Wir haben ganz schön mit den Denkmalpflegern gerungen, bis das Vorhaben umgesetzt werden konnte. Die Spiegel sind die beste Lösung und verstärken die Wirkung des Lichts der schönen Fenster“, so Pastor Schmidt.

Nur noch die Fenster an den Seiten der Turmhalle fehlen, dann sei die Sanierungsarie, die 2013 begonnen wurde, beendet.

Von Christin Assmann