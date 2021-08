Mark Peter Pistor: Mit der Satire-Partei zu Macht und Geld

Greifswald

Für die Satirepartei „Die PARTEI“ stellt sich Mark Peter Pistor der Bundestagswahl. Der 47-Jährige lebt in Greifswald und betreibt hier seine Rechtsanwaltskanzlei. Am 23. Januar 2020 gründete sich der Greifswalder Ortsverband, zu dessen ersten Vorsitzenden Pistor gewählt wurde.

Unter dem Motto „Egal welches Amt, Hauptsache Macht und Geld“ kämpft er für sein wichtigstes Ziel, „Multiversumspräsident zu werden“. Bis dies erreicht ist, würde er sich laut eigener Aussage auch mit der Kanzlerschaft begnügen. Außerdem steht er für Weltfrieden und gegen eine Spaltung der Gesellschaft. „Dein Nachbar ist nicht dein Feind“, so Pistor. Wenn er in den Bundestag Einzug hält, ist er auch dafür, die Klimakrise und Corona zu verbieten.

Durchmilitarisierung Deutschlands

Reichlich Satire findet sich im Wahlprogramm der Partei: „Frieden wird durch Waffen erhalten. Wir fordern die Durchmilitarisierung Deutschlands. Die Bürgerinnen und Bürger sollten freien Zugang zu Panzern, Hubschraubern, Waffen und Munition erhalten, um so den innergesellschaftlichen Frieden zu stärken. Und jeder darf seinen eigenen, privaten Friedenskrieg führen.“

Weiter heißt es dort: „Da bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt von Greifswald nicht mehr umgesetzt werden soll – wo sollen auch die Wohnungen herkommen – und da eine Gentrifizierung in den Neubaugebieten eine Utopie bleibt – wo sollen denn die Hipster herkommen – fordern wir die endgültige Trennung von Menschen mit geringen und hohen Einkommen durch den Bau einer Mauer entlang des Liebknecht-Rings in Greifswald.“

Abschaffung von Steuern oder der Promillegrenze im ländlichen Bereich

In dem Wahlprogramm der Partei taucht auch die Forderung nach einem bedingungslosem Grundeinkommen, der Abschaffung von Steuern oder der Promillegrenze im ländlichen Bereich auf. Die Idee, dass Fitnessstudios Strom produzieren könnten, indem Trimmdichgeräte als Kraftwerke funktionieren, stammt ebenfalls von Die PARTEI. Für politische Entscheidungen empfehlen sie das Zufallsprinzip, damit die Wahrscheinlichkeit der Berücksichtigung aller Interessengruppen gleich hoch ist.

Wie viel ihm an der Umsetzung des Wahlprogramms seiner Satirepartei liegt, macht der Vorsitzende des Ortsverbandes ebenfalls deutlich. In einem Wahlkampfvideo, das im Internet zu finden ist und in dem sich Mark Peter Pistor ebenfalls mit einer Schafskopfmaske zeigt, äußert er unter anderem, dass er viele Versprechen, die er jetzt gibt, im Nachhinein brechen wird.

Von Wenke Büssow-Krämer