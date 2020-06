Martin Schulz lernte einst in Grimmener Ausbildungswerkstätten

Grimmen

Wo es heute mehrere Märkte in der Strohstraße in Grimmen gibt, waren früher die Ausbildungswerkstätten. Dort lernte Martin Schulz den Beruf des Malers und Lackierers. Bis zum Abriss der Werkstätten war der gebürtige Rostocker dort tätig. Auch danach arbeitete er in diesem Beruf und machte nebenbei einen Gabelstaplerführerschein.

Gern in der Natur unterwegs

Wie für viele Jugendliche kam auch für Martin Schulz die Zeit, in der er in einer ABM tätig war. Die verbrachte er beim Reit- und Fahrverein in Elmenhorst. „Es war eine sehr interessante Tätigkeit. Vor allem war ich erstaunt, mit wie viel Engagement sich die jungen Reiter um die Pferde kümmern“, sagt der heute 27-Jährige.

Seit einiger Zeit ist Martin Schulz arbeitslos. Wenn es die Zeit erlaubt, geht er zur Jagd oder Angeln. Vor allem ist für ihn wichtig, viel in der Natur zu sein. „Ich wünsche mir Glück und Frieden auf der ganzen Welt", sagt Martin Schulz, der gerne bei der Freundin in Vorland weilt.

Von Walter Scholz