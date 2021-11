Martinsfest in Grimmen: Mit der Laterne und Blasmusik durch die Stadt

Grimmen

Selbstgebastelt, gekauft, bunt oder einfarbig – am Donnerstagabend zeigten die Mädchen und Jungen stolz ihre Laternen in Grimmens Innenstadt in jeder Form und Größe. Hunderte waren beim diesjährigen Martinsumzug von der Kirche durch den Stadtpark, am Tierpark vorbei bis zum Wasserturm dabei. An der Kirche konnten sie zuvor die Geschichte des Heiligen Martin erleben, Bläser des Grimmener Jugendblasorchesters Grimmen spielten dort und außerdem am Wasserturm. Nach dem Umzug, an dem Hunderte Leute teilnahmen, genossen alle Beteiligten am Grimmener Wasserturm ein wärmendes Getränk und einen kleinen Snack.

Von Almut Jaekel