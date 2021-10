Stralsund/Rambin/Stahlbrode

Hunderte Helfer engagierten sich am Wochenende für das Gelingen des 13. Rügenbrücken-Marathons. Zu ihnen zählten zahlreiche Streckenposten wie Petra Gest aus Neubrandenburg. Die Erzieherin feuerte die Läufer am Anfang der Rügenbrücke in Stralsund mit einem Glöckchen an. „Es macht Spaß, deshalb bin ich seit 2016 dabei“, sagte Gest. Sonst war sie zumeist am Ozeaneum postiert. „Die neue Startlösung auf der Wiese finde ich aber auch sehr gelungen“, sagte sie.

Streckenposten feuerten Läufer an

Elke Marquart (Fahradbegleitung) und Hans-Dieter Melms (Streckenposten). Quelle: Kay Steinke

Zu den Streckenposten zählte auch Hans-Dieter Melms, der unterhalb des Brückenbauwerkes ein Auge auf Publikum und Läufer warf. Er war schon zum elften Mal dabei – und hatte durch die Brücke sogar ein vor Regen schützendes Dach über dem Kopf. Ganz anders als Elke Marquart. Sie begleitete jeden Lauf mit dem Rad – und musste somit öfter die Rügenbrücke hoch- und runterfahren. Eine enorme Leistung im Dienst für die sportliche Sache. Von der Brücke aus konnte Marquart das Malheur auf dem Rügendamm und den Straßen bereits sehen. Denn da ging ab der Mittagszeitnichts für Autofahrer gar nichts mehr. Denn die Rügenbrücke war den halben Tag den Sportlern vorbehalten. Deshalb standen Autos bis in die Stralsunder Innenstadt hinein, bis Rambin – oder bis nach Stahlbrode.

Verkehrschaos nicht „ungewöhnlich“ bei Rügenbrückenlauf

„Dieser Zustand ist nicht ungewöhnlich. Dass passiert, wenn die Brücke solange gesperrt wird“, erklärt der Stralsunder Hauptkommissar Thomas Möhring, der mit insgesamt 10 Polizisten die Veranstaltung unterstützte. Er informierte auch darüber, dass es auf der Straße „kein besonderes Ereignis gab“.

Sie sorgen mit insgesamt zehn Polizisten für Sicherheit: Hauptkommissar Thomas Möhring und Polizeiobermeisterin Silke Wistuba. Quelle: Kay Steinke

Der Stau sei allein auf den dichten Verkehr am An- und Abreisesonnabend zurückzuführen. Weil das Phänomen bekannt ist, hatten Veranstalter und Polizei lange im Vorfeld über die Sperrungen informiert – und alternative Routen wie die Rügenfähre bei Stahlbrode aufgezeigt.

Autofahrer standen mehrere Stunden im Stau

Dennoch sorgte die beklemmende Verkehrssituation für viel Frust bei Autofahrern. „Ist immer alles bestens durchdacht“, kritisiert Daniel Priske. „Wegen so etwas steht man 60 Minuten im Stau bei Stahlbrode, während man seine Pakete zustellen möchte. Man kann nichts machen. Ohne Worte.“

Stau in Stralsund: Am Werftkreisel bewegt sich nichts mehr. Quelle: Kay Steinke

Auch Gunnar Martens kritisiert die Situation scharf. „Der Straßenverkehr an der Rügenbrücke war alles andere als gut. Die ganze Greifswalder Straße war komplett zu“, sagt er. „Vielleicht sollte man das nächste Mal auch den Autoverkehr im Auge behalten. Ein Kollege brauchte zwei Stunden, nur um auf die Insel zu kommen.“

Fahrgäste warten eine Stunde auf den Stadtbus

Dieses Bild bestätigte auch die Situation am Kreisverkehr Werftstraße/Frankendamm. Da standen die Autos um die Schiffsschraube herum. teils hupend, teils verkeilt. Der Verkehr war hier gegen 14 Uhr in nahezu alle Richtung lahmgelegt. „Hier muss sich dringend etwas ändern“, meinte einer der frustrierten Autofahrer.

Fahrgäste warten auf einen Bus in der Haltestelle Wasserstraße. Quelle: Kay Steinke

Auch die Stadtbusse kamen nicht mehr durch. An den Haltstellen am Frankdamm warteten viele Mitfahrer lange auf einen Bus. „Meiner sollte gegen 14.17 Uhr hier sein“, sagt ein Fahrgast. „Nun ist es gleich 15 Uhr.“ Der Mann nahm es jedoch gelassen. „So ist das. Ich bin darauf eingestellt. Der Bus wird schon noch kommen.“ Und auch Rene Schöberlein merkt an: „Vielleicht sollte man einfach einmal im Jahr damit leben können – und den Läufern nen schönen Tag gönnen.“

Am Montag wird die Rügenbrücke wieder gesperrt – aber für Bauarbeiten.

Von Kay Steinke